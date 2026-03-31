सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सीरीज, पुष्पा नहीं इस मूवी ने नंबर 1 पर मारी बाजी

हाउसफुल

हाउसफुल की मूवी सीरीज की बात करें तो हाउसफुल 116.3 करोड़, हाउसफुल 2 : 179.2 करोड़, हाउसफुल 3 : 194.3 करोड़, हाउसफुल 4 : 280.3 करोड़, हाउसफुल 5 : 266.4 करोड़ के साथ टोटल 1036.5 करोड़ है।