सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सीरीज, पुष्पा नहीं इस मूवी ने नंबर 1 पर मारी बाजी

आज हम आपको उन फिल्म सीरीज के बारे में बताएंगे जिनके दूसरे, तीसरे या चौथे पार्ट ने मिलकर सबसे ज्यादा कमाई की है। जानें आईएमडीबी की लिस्ट में कौनसी मूवी कितने नंबर पर है।
बाहुबली की सीरीज की बात करें तो बाहुबली 600.8 करोड़, बाहुबली 2 : 1782.4 करोड़ और बाहुबली द एपिक( री रिलीज) 52.2 करोड़ के साथ इसका टोटल कलेक्शन 2435.4 करोड़ है।
पुष्पा द राइज 360 .2 करोड़, पुष्पा द रूल पार्ट 2, 1650.2 करोड़ के साथ इस मूवी का टोटल कलेक्शन 2010.4 करोड़ है।
यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1, 206.2 करोड़, केजीएफ चैप्टर 2, 1182.4 करोड़ के साथ टोटल 1388.2 करोड़ है।
कंतारा पॉपुलर फिल्म है जिसकी स्टोरी ने ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशी दर्शकों को भी हैरान कर दिया था। कंतारा 397.2 करोड़, कंतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 : 846.2 करोड़ के साथ टोटल 1243 करोड़ है।
हाउसफुल की मूवी सीरीज की बात करें तो हाउसफुल 116.3 करोड़, हाउसफुल 2 : 179.2 करोड़, हाउसफुल 3 : 194.3 करोड़, हाउसफुल 4 : 280.3 करोड़, हाउसफुल 5 : 266.4 करोड़ के साथ टोटल 1036.5 करोड़ है।
श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री, 171.8 करोड़ और स्त्री 2 का 852.4 करोड़ है। इस मूवी का टोटल 1024.2 करोड़ है।
रजनीकांत की फिल्म रोबॉट ने 291.2 करोड़ और 2.0 ने 693.2 करोड़ के साथ टोटल 984.4 करोड़ है।
रोहित शेट्टी की पॉपुलर फ्रेंचाइजी सिंघम 141.2 करोड़, सिंघम रिटरन्स 216.4 करोड़ और सिंघम अगेन 368.4 करोड़ के साथ टोटल 726 करोड़ है।