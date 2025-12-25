भारतीय फिल्में जिन्होंने पहले दिन कमाए 100 करोड़, साउथ फिल्मों ने हिंदी मूवीज को पछाड़ा

फिल्मों ने पहले दिन कमाए 100 करोड़

बॉक्स ऑफिस पर फिल्में अपना कमाल दिखाती रहती हैं। आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पहले ही दिन में डोमेस्टिक मार्केट में 100 करोड़ की कमाई की है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों का बोल-बाला है।