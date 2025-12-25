भारतीय फिल्में जिन्होंने पहले दिन कमाए 100 करोड़, साउथ फिल्मों ने हिंदी मूवीज को पछाड़ा

बॉक्स ऑफिस पर फिल्में अपना कमाल दिखाती रहती हैं। आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पहले ही दिन में डोमेस्टिक मार्केट में 100 करोड़ की कमाई की है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों का बोल-बाला है।
सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा द रूल ने 209.20 करोड़ की कमाई के साथ नंबर 1 पर है।
वहीं दूसरे नंबर पर एसएसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर है। इसकी कमाई 156.00 करोड़ थी।
तीसरे नंबर पर भी है एस एस राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 द क्न्क्लूजन जिसकी कमाई 153.00 करोड़ थी।
यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने 134.50 करोड़ की कमाई की थी।
प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की कल्कि 2898 एडी ने 116.00 करोड़ की कमाई की थी।
प्रभास की फिल्म सालार पार्ट 1 भी 107.10 करोड़ की कमाई के साथ छठे नंबर पर है।
प्रभास की फिल्म साहो ने 105.00 करोड़ की कमाई के साथ 7वें नंबर पर है।
वहीं प्रभास की फिल्म आदिपुरुष भी 102.50 करोड़ के साथ 8वें नंबर पर है।
दे कॉल हिम ओजी वहीं 9वें नंबर पर है 101.50 करोड़ के साथ।