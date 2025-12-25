Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनभारतीय फिल्में जिन्होंने पहले दिन कमाए 100 करोड़, साउथ फिल्मों ने हिंदी मूवीज को पछाड़ा

भारतीय फिल्में जिन्होंने पहले दिन कमाए 100 करोड़, साउथ फिल्मों ने हिंदी मूवीज को पछाड़ा

आज हम आपको उन भारतीय फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 100 करोड़ कमाए। इस लिस्ट में ज्यादातर साउथ की फिल्में शामिल हैं।

Sushmeeta SemwalDec 25, 2025 03:11 pm IST
1/10

फिल्मों ने पहले दिन कमाए 100 करोड़

बॉक्स ऑफिस पर फिल्में अपना कमाल दिखाती रहती हैं। आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पहले ही दिन में डोमेस्टिक मार्केट में 100 करोड़ की कमाई की है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों का बोल-बाला है।

2/10

पुष्पा द रूल

सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा द रूल ने 209.20 करोड़ की कमाई के साथ नंबर 1 पर है।

3/10

आरआरआर&nbsp;

वहीं दूसरे नंबर पर एसएसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर है। इसकी कमाई 156.00 करोड़ थी।

4/10

बाहुबली 2 द क्न्क्लूजन

तीसरे नंबर पर भी है एस एस राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 द क्न्क्लूजन जिसकी कमाई 153.00 करोड़ थी।

5/10

केजीएफ चैप्टर 2

यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने 134.50 करोड़ की कमाई की थी।

6/10

कल्कि 2898 एडी&nbsp;

प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की कल्कि 2898 एडी ने 116.00 करोड़ की कमाई की थी।

7/10

सालार&nbsp;

प्रभास की फिल्म सालार पार्ट 1 भी 107.10 करोड़ की कमाई के साथ छठे नंबर पर है।

8/10

साहो&nbsp;

प्रभास की फिल्म साहो ने 105.00 करोड़ की कमाई के साथ 7वें नंबर पर है।

9/10

आदिपुरुष&nbsp;

वहीं प्रभास की फिल्म आदिपुरुष भी 102.50 करोड़ के साथ 8वें नंबर पर है।

10/10

दे कॉल हिम ओजी

दे कॉल हिम ओजी वहीं 9वें नंबर पर है 101.50 करोड़ के साथ।

Kalki 2898 Ad Bahubali Pushpa Movie