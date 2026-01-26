देशभक्ति से भरी इन फिल्मों ने विदेश में भी की मोटी कमाई, पहले नंबर पर जानें कौनसी मूवी

बॉर्डर 2 का कमाल जारी है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं। वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी की झलक भी दिखी। अब बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताया कि उन्होंने फिल्म में अक्षय को धुरंधर की सक्सेस के बाद नहीं लिया है।
सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने वर्ल्डवाइड 558 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में सलमान के साथ कटरीना कैफ लीड रोल में थीं।
सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी की टाइगर 3 ने वर्ल्डवाइड 464 करोड़ की कमाई की थी।
उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने वर्ल्डवाइड 341.75 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में विकी कौशल, यामी गौतम अहम किरदार में थे।
सलमान और कटरीना की फिल्म एक था टाइगर ने वहीं वर्ल्डवाइड 320 करोड़ की कमाई की थी।
अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट फिल्म में ने फिर वर्ल्डवाइड 228 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की कहानी कुवैत-इराक युद्ध के दौरान कुवैत में फंसे 1.7 लाख भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के ऐतिहासिक मिशन पर आधारित है।
अक्षय कुमार जिन्होंने अपने करियर में कई देशभक्ति वाली फिल्में की हैं, उनकी केसरी मूवी ने 208.80 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था।
आलिया भट्ट की फिल्म राजी ने वर्ल्डवाइड 195 करोड़ कमाए थे। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ विकी कौशल लीड रोल में थे।
अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म हॉलीडे ने वर्ल्डवाइड 178.40 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की स्टोरी सभी को काफी पसंद आई थी।
वहीं अक्षय की फिल्म केसरी 2 ने 145 करोड़ कमाए थे वर्ल्डवाइड। इसकी कहानी जलियावाला बाग हत्याकांड पर आधारित है।