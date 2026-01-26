देशभक्ति से भरी इन फिल्मों ने विदेश में भी की मोटी कमाई, पहले नंबर पर जानें कौनसी मूवी

देशभक्ति भरी फिल्में

बॉर्डर 2 का कमाल जारी है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं। वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी की झलक भी दिखी। अब बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताया कि उन्होंने फिल्म में अक्षय को धुरंधर की सक्सेस के बाद नहीं लिया है।