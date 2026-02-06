इन टॉप फिल्मों की लीड एक्ट्रेसेस की मूवी में हुई मौत, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुईं साबित

पद्मावत

फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का किरदार निभाया था। फिल्म के एंड में रानी, जौहर यानी आग में अपनी जान दे देती हैं। इस फिल्म में दीपिका के साथ शाहिद कपूर और रणवीर सिंह लीड रोल में थे। इस फिल्म ने भारत में 302.15 करोड़ और वर्ल्डवाइड 585 करोड़ कमाए थे। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी।