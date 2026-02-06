इन टॉप फिल्मों की लीड एक्ट्रेसेस की मूवी में हुई मौत, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुईं साबित

बॉलीवुड में वैसे तो ऐसी फिल्में बनती हैं जिनमें हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन कई ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें फिल्म की लीड एक्ट्रेस मर जाती हैं और इसके बावजूद फिल्म सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही हैं।
फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का किरदार निभाया था। फिल्म के एंड में रानी, जौहर यानी आग में अपनी जान दे देती हैं। इस फिल्म में दीपिका के साथ शाहिद कपूर और रणवीर सिंह लीड रोल में थे। इस फिल्म ने भारत में 302.15 करोड़ और वर्ल्डवाइड 585 करोड़ कमाए थे। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी।
टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की फिल्म बागी 2 में दिशा का किरदार भी मर जाता है। इस फिल्म ने भारत में 211.84 करोड़ और वर्ल्डवाइड 257 करोड़ कमाए थे। यह मूवी भी सुपरहिट थी।
आमिर खान की फिल्म गजनी में उनके साथ असिन लीड रोल में थीं। असिन फिल्म में मर जाती हैं। इस मूवी ने भारत में 157.85 करोड़ और वर्ल्डवाइड 194.10 करोड़ कमाए थे। यह मूवी ब्लॉकबस्टर थी।
एक विलेन में श्रद्धा कपूर का किरदार भी मर जाता है जो कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस थीं। इस मूवी ने भारत में 142.77 करोड़ और वर्ल्डवाइड 155 करोड़ कमाए थे। यह मूवी भी सुपरहिट थी।
उड़ता पंजाब फिल्म में करीना कपूर खान, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट, दिलजीत दोसांझ लीड रोल में थे। इस फिल्म में करीना का किरदार भी मर जाता है। उड़ता पंजाब ने भारत में 83.80 करोड़ और वर्ल्डवाइड 97.05 करोड़ कमाए हैं। फिल्म हिट थी।
फिल्म इश्कजादे जिसके जरिए अर्जुन कपूर ने डेब्यू किया था। वहीं परिणीति चोपड़ा की भी बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म थी। इस फिल्म में परिणीति और अर्जुन दोनों का ही किरदार मर जाता है। इश्कजादे ने भारत में 61.28 करोड़ कमाए थे। यह फिल्म भी हिट थी।
शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर में शिल्पा शेट्टी और काजोल लीड रोल में थे। फिल्म में शिल्पा का किरदार मर जाता है। यह फिल्म भी हिट थी। इस फिल्म ने भारत में 7.30 करोड़ और वर्ल्डवाइड 13.90 करोड़ कमाए। यह मूवी भी हिट थी।