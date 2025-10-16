दिवाली पर रिलीज हुई इन फिल्मों ने किए खूब धमाके, करोड़ों में तोड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

टाइगर 3

2023 में दिवाली पर टाइगर 3 रिलीज हुई थी जिसमें सलमान खान और कटरीना कैफ लीड रोल में थे। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 464 करोड़ की कमाई की थी।