राजपाल यादव से पहले ये टॉप एक्टर्स डूब चुके हैं कर्ज में, एक आज हैं 1600 करोड़ के मालिक

अमिताभ बच्चन

70 और 80 के दशक में राज करने वाले अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह टैग मिल गया था। लेकिन फिर एक समय आया जब उनकी एंटरटेनमेंट कंपनी काफी नुकसान में गई और उन पर भारी कर्ज हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी पर 90 करोड़ का कर्ज और 55 लीगल केस थे। वहीं उनकी फिल्में भी फ्लॉप जा रही थीं। इसके बाद यश चोपड़ा ने फिल्म मोहब्बतें में बिग बी को लिया और यह मूवी ब्लॉकबस्टर निकली और बिग बी की जैसे सेकेंड इनिंग शुरू हुई। बिग बी ने इसके अलावा टीवी गेम शो भी शुरू किया और फिर बिग बी को वापस सक्सेस मिली और सारा कर्ज भी चुकाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी की नेटवर्थ आज लगभग 1600 करोड़ है।