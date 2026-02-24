आलिया से करीना और भारती तक, डिलीवरी के बाद जल्द काम पर लौटीं ये एक्ट्रेसेस, एक 12 दिन बाद आ गई थीं काम पर

भारती सिंह

भारती सिंह ने तब सबको हैरान कर दिया था जब वह पहले बेबी की डिलीवरी के 12 दिन बाद ही हुनरबाज शो में वापस आ गई थीं। वह रोई भी थीं बेटे को घर पर छोड़कर आने के बाद। पैपराजी से बात करते हुए भारती ने कहा था, मैं बहुत रोई हूं आज। बेबी अभी सिर्फ 12 दिन का है, लेकिन काम तो काम है। बता दें कि भारती को तब ट्रोल भी काफी किया गया था।