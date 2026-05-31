हॉटस्टार पर हैं ये 6 दमदार बायोपिक फिल्में, IMDb पर 8 से ज्यादा है सभी की रेटिंग

हॉटस्टार पर देखिए ये 7 बायोपिक फिल्में

कई बार हकीकत फसानों से भी ज्यादा अनूठी और दिलचस्प होती है। आज कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात करते हैं जो सच्ची घटनाओं और कहानियों पर आधारित हैं। ये सभी बायोपिक फिल्में आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर मिल जाएंगी और इन सभी की IMDb पर रेटिंग 8 से ज्यादा ही रही है। तो चलिए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में।