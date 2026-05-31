हॉटस्टार पर हैं ये 6 दमदार बायोपिक फिल्में, IMDb पर 8 से ज्यादा है सभी की रेटिंग

कई बार हकीकत फसानों से भी ज्यादा अनूठी और दिलचस्प होती है। आज कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात करते हैं जो सच्ची घटनाओं और कहानियों पर आधारित हैं। ये सभी बायोपिक फिल्में आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर मिल जाएंगी और इन सभी की IMDb पर रेटिंग 8 से ज्यादा ही रही है। तो चलिए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में।
विक्रांत मैसी की दमदार एक्टिंग और विधु विनोद चोपड़ा का निर्देशन ने इस गजब की कहानी में जान फूंक दी थी। कहानी एक 12वीं फेल लड़के की है, जो अपनी जिंदगी में हुई एक घटना के बाद IAS बनने का सपना देखता है। कहानी मनोज कुमार शर्मा की सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म की IMDb रेटिंग 8.7 है।
यह बायोपिक फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर आधारित है। यह फिल्म उनके संघर्षों और उतार-चढ़ावों भरी जर्नी को बहुत करीब से दिखाती है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत का अभिनय खूब सराहा गया था। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8 है।
यह फिल्म लीजेंडरी साइंटिस्ट नाम्बी नारायणन की जिंदगी और उनकी खगोल विज्ञान में भारत को अद्वितीय देनों पर पर आधारित है। आर माधवन स्टारर यह फिल्म बताती है कि कई बार कुछ ऐसे हीरो होते हैं, जिनका उतना नाम नहीं होता, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो किया, उसकी वजह से हम आगे हैं। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.6 है।
पटना से निकले गणितज्ञ आनंद कुमार की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में मस्ती-मजाक से लेकर संघर्ष तक सब कुछ है। कहानी एक गरीबी से निकले स्कॉलर की है जो गरीब बच्चों को शिक्षा का हक दिलाने का सपना देखता है। फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8 है और इसमें ऋतिक रोशन ने लीड रोल प्ले किया था।
इरफान खान की दमदार एक्टिंग और तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन ने इस फिल्म को वो बना दिया, जिसकी वजह से यह आज भी सराही जाती है। फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.3 है। कहानी मजबूरियों के चलते सेना छोड़कर डकैत बन गए एक शख्स की है।
एक लड़के का नेशनल क्रिकेट खेलने का सपना उस उम्र में जाकर पूरा होता है, जब ज्यादातर क्रिकेटर सन्यास लेने की सोचने लगते हैं। प्रवीण ताम्बे की जिंदगी पर आधारित यह फिल्म दिखाती है कि कैसे जिद और जुनून हो तो क्या संभव नहीं है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.3 है।