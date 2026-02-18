खूनी पंजा, तहखाना, बीस साल बाद… 90 के दशक की वो 8 हॉरर फिल्में जिनसे उड़ी मिलेनियल्स की रातों की नींद

बीस साल बाद

फिल्म की कमानी एक पुरानी हवेली और ठाकुर के अत्याचारों से शुरू होती है। ठाकुर (डैनी डेन्जोंगपा) एक क्रूर इंसान है जो एक सुंदर लड़की किरण (डिंपल कपाड़िया) का रेप करने की कोशिश करता है। इसके बाद उसकी हत्या कर देता है। किरण का प्रेमी सूरज (मिथुन चक्रवर्ती) उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ठाकुर और उसके साथी सूरज को भी बेरहमी से मार डालते हैं। बीस साल बाद, सूरज का पुनर्जन्म होता है। उसे अक्सर पुराने धुंधले सपने आते हैं और वह उसी हवेली में पहुंच जाता है। हवेली में किरण की आत्मा भटक रही होता है और वह बदला लेती है।