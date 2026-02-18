जब फिल्मों में भूतनी बनकर इन हिरोइन ने फैलाई दहशत, एक को तो देखकर खड़े हो गए थे रोंगटे

अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा ने फिल्लौरी और परी में भूतनी का किरदार ही निभाया था। फिल्लौरी में उनका किरदार क्यूट था, लेकिन परी में हालांकि थोड़ा ट्विस्ट था। फिल्लौरी में अनुष्का के साथ दिलजीत दोसांझ लीड रोल में थे और परी में अनुष्का के साथ परमब्रत चटर्जी लीड रोल में थे।