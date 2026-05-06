ZEE5 की मस्ट वॉच टॉप 7 फिल्में और सीरीज, हर एक को मिली हैं IMDb पर तगड़ी रेटिंग

जी5 की टॉप 7 फिल्में, सबसे हाई है IMDb रेटिंग

अगर आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 का सब्सक्रिप्शन है तो आपको ये 7 फिल्में और वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इन्हें जी5 की सबसे हाई रेटिंग वाली फिल्मों और सीरीज में गिना जाता है। हर कहानी एक से बढ़कर एक है और इन सभी में कोई गहरी सीख भी छिपी है। तो चलिए जानते हैं जी5 की टॉप 7 फिल्मों और सीरीज की लिस्ट।