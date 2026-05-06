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ZEE5 की मस्ट वॉच टॉप 7 फिल्में और सीरीज, हर एक को मिली हैं IMDb पर तगड़ी रेटिंग

ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 का सब्सक्रिप्शन है और ये 7 फिल्में-सीरीज नहीं देखीं? हर एक को मिली है IMDb पर धमाकेदार रेटिंग।

Puneet ParasharMay 06, 2026 01:44 pm IST
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जी5 की टॉप 7 फिल्में, सबसे हाई है IMDb रेटिंग

अगर आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 का सब्सक्रिप्शन है तो आपको ये 7 फिल्में और वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इन्हें जी5 की सबसे हाई रेटिंग वाली फिल्मों और सीरीज में गिना जाता है। हर कहानी एक से बढ़कर एक है और इन सभी में कोई गहरी सीख भी छिपी है। तो चलिए जानते हैं जी5 की टॉप 7 फिल्मों और सीरीज की लिस्ट।

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सिर्फ एक बंदा काफी है

यह हाई इन्टेन्सिटी कोर्टरूम ड्रामा इमोशन्स और थ्रिलर से लबरेज है। मनोज बाजपेयी स्टारर यह फिल्म काफी हद तक आशाराम बापू केस पर आधारित है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.9 है।

3/8

टीवीएफ पिचर्स

कहानी चार दोस्तों की है जो नौकरी छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं। इस फिल्म में कॉमेडी से लेकर असल जिंदगी के स्ट्रगल्स तक सब कुछ दिखाया गया है। इसकी IMDb पर रेटिंग 9.1 है।

4/8

मुखबिर

अगर आपको स्पाय फिल्में पसंद आती हैं तो आपको एक बार जी5 पर मुकबिर जरूर देखनी चाहिए। आईएमडीबी पर 7.6 रेटिंग वाली इस फिल्म की कहानी 1965 के बैकड्रॉप में लिखी गई है। एक पुराने ठग को जासूसी का काम देकर पाकिस्तान भेजा जाता है।

5/8

अभय

सच्ची घटनाओं पर आधारित यह वेब सीरीज आपको रोमांच और डर से भर देगी। कुणाल खेमू और राम कपूर स्टारर इस क्राइम थ्रिलर को आईएमडीबी पर 8 रेटिंग मिली थी।

6/8

सनफ्लॉवर

यह एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज है। जब सनफ्लॉवर नाम की एक सोसायटी में मर्डर हो जाता है तो सोनू नाम का एक लड़का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। उसका अजीब बर्ताव बार-बार पुलिस का ध्यान खींचता है। इस सीरीज की IMDb पर रेटिंग 7.4 है।

7/8

अयाली

कहानी एक गांव में रहने वाली लड़की की है, जो पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना चाहती है। उसे गांव के अजीब रीति-रिवाजों से गुजरना होगा। जिनमें से एक यह भी है कि वह माहवारी आने के बाद पढ़ाई नहीं कर सकती। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.5 है।

8/8

ट्रिपलिंग

कुछ मजेदार और दिमाग हल्का करने वाला देखना है तो ट्रिपलिंग देख डालिए। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.5 है। कहानी चंदन, चचंल और चितवन की है, तीनों की जिंदगी में कुछ न कुछ मुश्किलें चल रही हैं। लेकिन जब वो साथ आते हैं और एक नए सफर पर निकलते हैं तो धीरे-धीरे नए रास्ते खुलने लगते हैं।

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