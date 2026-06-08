VFX फ्री फिल्में देखनी हैं? तो ये 7 मूवीज देख डालिए, IMDb पर 7 से ऊपर सबकी रेटिंग्स

बिना VFX वाली फिल्में देखनी हैं तो ये 7 देखिए

बॉलीवुड की मॉर्डन एक्शन फिल्मों में क्या असली है और क्या नकली, कह पाना मुश्किल है। क्योंकि मेकर्स किसी भी मुश्किल सीन को करने के लिए झट से VFX का सहारा लेते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में फिल्म में अगर कोई खतरनाक एक्शन सीन आता है, तो हमारे जेहन में पहला ख्याल यही आता है कि इसे VFX की मदद से तैयार किया गया होगा। ऐसे में आज जानते हैं कुछ ऐसी हिंदी फिल्मों के बारे में, जो पूरी तरह VFX फ्री हैं, यानि इनके सभी सीन्स बिना VFX की मदद के तैयार किए गए थे।