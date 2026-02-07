पुराना हुआ राज-सिमरन वाला रोमांस, 2026 के वैलेंटाइन वीक में देखिए 7 यूनिक लव स्टोरी फिल्में

हसीन दिलरुबा

अमूमन लव स्टोरी फिल्में एक ही ढर्रे पर चलती हैं। एक लड़का-लड़की को प्यार होता है और फिर जमाना उनके प्यार का दुश्मन हो जाता है। इसके बाद वो किसी तरह या तो एक हो जाते हैं, या फिर दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। लेकिन 'हसीन दिलरुबा' थोड़ी अलग है, इस फिल्म में आपको रोमांस के साथ-साथ खून-खराबा और सस्पेंस भी मिलेगा। कहानी एक ऐसी पत्नी की है, जो अपने ही पति के मर्डर के शक के घेरे में है। उसकी लव स्टोरी इतनी उलझी हुई है कि पुलिस भी चकरा जाती है।