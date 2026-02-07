पुराना हुआ राज-सिमरन वाला रोमांस, 2026 के वैलेंटाइन वीक में देखिए 7 यूनिक लव स्टोरी फिल्में

फिल्मों में अब प्यार का मतलब सिर्फ 'राज और सिमरन' की कहानी नहीं रह गया। अब ऑडियंस कुछ डिफरेंट देखना चाहती है और इसीलिए नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ डिफरेंट लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इस मौके पर हम आपके लिए खोज लाए हैं 7 ऐसी रोमांटिक फिल्में जो आपकी सोच को चुनौती देंगी। ये फिल्में आपको प्यार का एक अलग ही रूप दिखाएंगी, तो चलिए जानते हैं नेटफ्लिक्स पर मौजूद इन फिल्मों के बारे में।
अमूमन लव स्टोरी फिल्में एक ही ढर्रे पर चलती हैं। एक लड़का-लड़की को प्यार होता है और फिर जमाना उनके प्यार का दुश्मन हो जाता है। इसके बाद वो किसी तरह या तो एक हो जाते हैं, या फिर दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। लेकिन 'हसीन दिलरुबा' थोड़ी अलग है, इस फिल्म में आपको रोमांस के साथ-साथ खून-खराबा और सस्पेंस भी मिलेगा। कहानी एक ऐसी पत्नी की है, जो अपने ही पति के मर्डर के शक के घेरे में है। उसकी लव स्टोरी इतनी उलझी हुई है कि पुलिस भी चकरा जाती है।
तृप्ति डिमरी स्टारर इस फिल्म में रोमांस भी है और हॉरर भी। यह कहानी 19वीं सदी के बंगाल में गढ़ी गई है। बाल विवाह से लेकर घरेलू हिंसा तक, कहानी में कई अहम पॉइंट उठाए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ हॉरर वाला वो एंगल भी चलता है, जो सस्पेंस बनाए रखता है। यह फिल्म प्यार के नाम पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है।
अगर कुछ बहुत खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाला देखना चाहते हैं तो आपको नेटफ्लिक्स पर 'मीनाक्षी सुंदरेश्वर' देखनी चाहिए। यह फिल्म एक 'लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज' के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। शादी के तुरंत बाद ही कपल को करियर की वजह से अलग-अलग शहरों में रहना पड़ता है। इस बीच कैसे दोनों अपने रिश्ते को कायम रखते हैं और क्या चुनौतियां आती हैं। फिल्म देखने के दौरान कई बार आपका दिल उदास हो जाएगा तो कई बार आप खुशी से मुस्कुराने लगेंगे।
यह नेटफ्लिक्स की सबसे यूनिक और सेंसिटिव फिल्मों में से एक है। इसमें एक भाई और बहन दोनों को एक ही किराएदार से प्यार हो जाता है। यह कहानी प्यार के उस हिस्से को दिखाती है जिसे समाज अक्सर छुपाने की कोशिश करता है। अगर कुछ यूनिक देखना चाहते हैं तो यह भी इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है।
इस एक ही फिल्म में कई अलग-अलग कहानियां एक साथ आगे बढ़ती हैं। इस फिल्म की कहानियां प्यार के ऐसे पहलुओं को दिखाती हैं जो दिल दहला देते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कई बार चीजें जैसी दिखती हैं, वैसी होती नहीं। यह फिल्म साबित करती है कि हर लव स्टोरी का अंत हैप्पी एंडिंग नहीं होता।
अजीब दास्तां की तरह यह फिल्म भी 3 अलग-अलग कहानियों का मेल है। इसकी सबसे यूनिक कहानी वो है जिसमें एक अकेला इंसान एक पुतले के साथ प्यार में पड़ जाता है। बड़े शहर के अकेलेपन और प्यार की तलाश को इस फिल्म में बहुत ही अलग तरह से पेश किया गया है।
फिल्म 'हसीन दिलरुबा' की कहानी ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां कई सवाल बाकी रह जाते हैं। उन सवालों का जवाब आपको इस फिल्म के पार्ट-2 में देखने को मिलेगा। फिर आई हसीन दिलरुबा असल में 'हसीन दिलरुबा' का ही सीक्वल है।