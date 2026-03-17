पांचवें नंबर पर पहुंच गई 'अनुपमा', बदला पॉपुलैरिटी का गणित, जानिए टॉप 7 शोज में नंबर वन पर कौन?

फिल्मों की तरह ही टीवी शोज के बीच भी मुकाबला जारी रहता है। हर हफ्ते टीआरपी का मीटर यह बताता है कि दर्शकों को कौन सा शो पसंद आया, और किसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आया है। तो चलिए जानते हैं कि बीते हफ्ते पॉपुलैरिटी के आधार पर कौन से टीवी शोज टॉप 7 की लिस्ट में शामिल हुए। साथ ही यह भी जान लीजिए कि किसे मिली है लिस्ट में कौन सी पोजिशन।
बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने एक बार फिर बाजी मार ली है। गॉसिप टीवी की रेटिंग के मुताबिक, 5.86% बज रेटिंग के साथ यह शो इस हफ्ते चार्ट में टॉप पर रहा।
एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज बनाए हुए है। इस हफ्ते यह शो 5.74% बज के साथ दूसरे पायदान पर है। नई नागिन की एंट्री और उतार-चढ़ावों ने फैन्स को इस सीरियल से बांध कर रखा है।
कलर्स टीवी का नया शो 'सहर होने को है' काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 5.26% बज रेटिंग के साथ इसने तीसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की की है। शो की यूनिक कहानी और फ्रेश कास्ट की खूब तारीफ हो रही है।
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के दूसरे सीजन को काफी प्यार मिला है। पहले सीजन की तरह यह सीजन भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। करीब 4.92% बज के साथ यह शो नंबर 4 पर है।
टीआरपी टॉपर शो 'अनुपमा' इस हफ्ते बज के मामले में पिछड़ता नजर आया। करीब 4.88% बज के साथ यह सीरियल इस हफ्ते पांचवीं पोजिशन पर रहा है।
कलर्स टीवी के शो 'तू जूलियट जट्ट दी' ने भी अपनी पकड़ मजबूत रखी है। इस हफ्ते की रेटिंग के हिसाब से यह शो छठे नंबर पर है। जट्ट और जूलियट की नोक-झोंक और पंजाब के बैकड्रॉप वाली इस कहानी को काफी पसंद किया जा रहा है।
'दो दुनिया एक दिल' ने सोशल मीडिया बज के मामले में 3.75% की रेटिंग हासिल की है। कभी अनुपमा का हिस्सा रहे एक्टर सुधांशु पांडे की मौजूदगी इस शो को हाइप दिलाने में कामयाब रही है।
जी टीवी का शो 'तुम से तुम तक' 3.53% बज के साथ लिस्ट में आठवें नंबर पर है। यह टॉप 10 में जी टीवी का इकलौता शो है। इसकी इमोशनल कहानी और ड्रामा दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।