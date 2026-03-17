पांचवें नंबर पर पहुंच गई 'अनुपमा', बदला पॉपुलैरिटी का गणित, जानिए टॉप 7 शोज में नंबर वन पर कौन?

टॉप 7 टीवी शोज की लिस्ट

फिल्मों की तरह ही टीवी शोज के बीच भी मुकाबला जारी रहता है। हर हफ्ते टीआरपी का मीटर यह बताता है कि दर्शकों को कौन सा शो पसंद आया, और किसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आया है। तो चलिए जानते हैं कि बीते हफ्ते पॉपुलैरिटी के आधार पर कौन से टीवी शोज टॉप 7 की लिस्ट में शामिल हुए। साथ ही यह भी जान लीजिए कि किसे मिली है लिस्ट में कौन सी पोजिशन।