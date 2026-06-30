नींद उड़ा देंगे इन 7 फिल्मों के क्लाइमैक्स, आखिरी वाली कमजोर दिल वालों के लिए नहीं

होश उड़ा देंगे इन फिल्मों के क्लाइमैक्स

जब भी बात सस्पेंस थ्रिलर या मिस्ट्री फिल्मों की आती है, तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हमारे होश फाख्ता कर देती हैं। हर शख्स फिल्म देखने के दौरान खुद भी किसी पहेली की तरह फिल्म को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कुछ फिल्मों के ट्विस्ट और क्लाइमैक्स इतने शॉकिंग होते हैं, कि उन्हें किसी कल्ट हिट से कम नहीं गिना जाता। आज ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे।