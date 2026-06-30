नींद उड़ा देंगे इन 7 फिल्मों के क्लाइमैक्स, आखिरी वाली कमजोर दिल वालों के लिए नहीं

जब भी बात सस्पेंस थ्रिलर या मिस्ट्री फिल्मों की आती है, तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हमारे होश फाख्ता कर देती हैं। हर शख्स फिल्म देखने के दौरान खुद भी किसी पहेली की तरह फिल्म को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कुछ फिल्मों के ट्विस्ट और क्लाइमैक्स इतने शॉकिंग होते हैं, कि उन्हें किसी कल्ट हिट से कम नहीं गिना जाता। आज ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे।
साल 1999 में आई यह फिल्म आज भी फ्रेश मालूम देती है। इतनी कमाल की स्क्रिप्टिंग और इतना गजब का डायरेक्शन। कहानी एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट की है, जो एक बच्चे का इलाज कर रहा है। इस बच्चे को मृत लोग दिखाई पड़ते हैं। कहानी का क्लाइमैक्स इतना पावरफुल है कि यह आपकी सोच बदल देगा।
हिंदी फिल्मों के शौकीनों ने यह फिल्म जरूर देखी होती है। कहानी एक एवरेज से केबल ऑपरेटर की है। जब इसकी बेटी को एक लड़का तंग कर रहा होता है, तो सेल्फ डिफेंस में उससे एक बड़ी पुलिस ऑफिसर के बेटे की हत्या हो जाती है। अब अपने परिवार और बेटी को बचाने के लिए यह पुलिस वाला क्या कुछ करेगा, यही फिल्म की कहानी है।
यह फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक यूएस मार्शल का रोल किया है। यह शख्स मानसिक रूप से बीमार अपराधियों का इलाज करने वाले दूर-दराज आइलैंड पर बने हॉस्पिटल पर जाता है, यहां से एक मरीज के लापता होने की जांच के दौरान उसके सामने कुछ हैरअंगेज सच आते हैं।
कहानी दो जादूगरों की है जो इंसान को गायब करने की जादू करने की कोशिश में हद से गुजर जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से कंपीट करना है, इसलिए कोशिश पहले कामयाब होने की है। क्लाइमैक्स में आपके होश उड़ जाते हैं जब पता चलता है कि दोनों इस जादू के लिए किस हद से गुजर गए थे।
आयुष्मान खुराना स्टारर यह फिल्म अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो आज ही देख डालिए। यह मिस्ट्री मूवी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है नए राज खुलते जाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है।
इस फिल्म के आखिर में जो खुलासा होता है, उसे सिनेमा इतिहास के सबसे महान और झकझोर देने वाले ट्विस्ट्स में गिना जाता है। कहानी नाव पर हुए धमाके में आखिरी बचे अपराधी की है, जो उन्हें यह पूरी घटना बता रहा है।
एक शख्स को बिना वजह 15 साल तक एक कमरे में कैद रखा जाता है। अचानक एक दिन उसे रिहा कर दिया जाता है और उसे अपने कैद करने वाले को ढूंढने के लिए 5 दिन का समय मिलता है। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना डार्क है कि कमजोर दिल वाले इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे।