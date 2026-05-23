स्टैंडअप कॉमेडियन्स में कौन किस पर भारी? टॉप 7 की लिस्ट में किसे मिली पहली पोजिशन

कॉमेडी की दुनिया में चलता है इन 7 के नाम का सिक्का

स्टैंडअप कॉमेडी दिखने में जितनी आसान लगती है, यह करने में उतनी ही मुश्किल आर्ट है। अपनी बातों से लोगों को हंसा पाने का हुनर चुनिंदा लोगों में ही होता है। भारत में स्टैंडअप कॉमेडी का बाजार काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। चलिए जानते हैं इंडिया के टॉप 7 स्टैंडअप कॉमेडियन्स के बारे में जिनकी इंस्टाग्राम पर सबसे तगड़ी फैन फॉलोइंग है।