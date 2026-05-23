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स्टैंडअप कॉमेडियन्स में कौन किस पर भारी? टॉप 7 की लिस्ट में किसे मिली पहली पोजिशन

कॉमेडी की दुनिया में किंग वो है, जिसके सबसे ज्यादा फैंस हैं। क्योंकि यह मार्केट लोगों के प्यार का है। तो चलिए जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर किस स्टैंडअप कॉमेडी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

Puneet ParasharMay 23, 2026 01:41 pm IST
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कॉमेडी की दुनिया में चलता है इन 7 के नाम का सिक्का

स्टैंडअप कॉमेडी दिखने में जितनी आसान लगती है, यह करने में उतनी ही मुश्किल आर्ट है। अपनी बातों से लोगों को हंसा पाने का हुनर चुनिंदा लोगों में ही होता है। भारत में स्टैंडअप कॉमेडी का बाजार काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। चलिए जानते हैं इंडिया के टॉप 7 स्टैंडअप कॉमेडियन्स के बारे में जिनकी इंस्टाग्राम पर सबसे तगड़ी फैन फॉलोइंग है।

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अनुभव सिंह बस्सी

लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं अनुभव सिंह बस्सी। अपनी स्कूल कॉलेज की जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में झेली गई चुनौतियों को मजाकिया अंदाज में बताने वाले अनुभव को तकरीबन 40 लाख लोग फॉलो करते हैं।

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जाकिर खान

शायराना लहजे में और बहुत पोइटिक अंदाज में गहरी लेकिन मजाकिया बातें करने वाले जाकिर खान की दीवानगी दुनिया भर में है। इंस्टाग्राम पर जाकिर खान के 81 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

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भारती सिंह

कॉमेडी की दुनिया की क्वीन भारती सिंह का अपना अलग चार्म है। टीवी शोज से लेकर होस्टिंग तक करने वाली भारती जब माइक पकड़ती हैं जो समां बांध देती हैं। लाफ्टर क्वीन के इंस्टाग्राम पर 94 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

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समय रैना

आज के वक्त में समय रैना बहुत तेजी से उभरता हुआ नाम बन चुके हैं। विवादों में पड़ने के बाद और भी दमदार अंदाज में सामने आए समय के इंस्टाग्राम पर 99 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। समय अपनी यूनिक कॉमिक स्टाइल और 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के लिए चर्चित रहे हैं।

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मुनव्वर फारुकी

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के बाद नेशनल फेम बन चुके मुनव्वर फारुकी की दीवानगी भी कुछ कम नहीं है। मुनव्वर इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 38 लाख फॉलोअर्स के साथ टॉप 7 में शामिल हैं।

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भुवन बाम

यूट्यूब की दुनिया में कामयाबी कमाने के बाद भुवन बाम ने वेब सीरीज की दुनिया में भी जलवा दिखाना शुरू किया है। उनका अलग-अलग किरदार करके लोगों को हंसाना बहुत पसंद आता है। इंस्टाग्राम पर भुवन को 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं।

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कपिल शर्मा

जी हां, द अनडिसप्यूटेड किंग। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। इंस्टाग्राम पर 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ अभी तक कपिल को कॉमेडी की दुनिया में कोई छू तक नहीं पाया है।

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