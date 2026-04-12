नेटफ्लिक्स के लिए पैसा छापने की मशीन साबित हुए ये 7 शोज, इनमें से आप कौन-कौन सा देख चुके हैं?

नेटफ्लिक्स के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले शोज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं। लेकिन चुनिंदा ही ऐसी होती हैं जो वॉच टाइम और बिजनेस के मामले में रिकॉर्ड ब्रेकिंग साबित होती हैं। आज हम जानेंगे नेटफ्लिक्स के उन 7 शोज के बारे में, जो इस ओटीटी जायंट कंपनी के लिए प्रॉफिट मेकिंग मशीन साबित हुईं। अगर नेटफ्लिक्स के ये 7 शोज आपने नहीं देखे हैं, तो आपको जरूर देखने चाहिए।