ओटीटी पर देख डालिए ये टॉप 7 किलर शार्क मूवीज, रोमांच से भर देगी हर कहानी

अगर आपको भी शार्क वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्में पसंद आती हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 7 शार्क मूवीज की लिस्ट। आप घर बैठे ही ओटीटी पर इन फिल्मों को एन्जॉय कर सकते हैं जिनमें सस्पेंस थ्रिलर से लेकर मिस्ट्री तक बहुत कुछ है।
हाल ही में रिलीज हुई यह फिल्म समंदर किनारे बसे एक ऐसे शहर की कहानी है, जहां भयंकर तूफान आता है। बाढ़ के पानी के साथ शहर के अंदर खूंखार शार्क घुस आती हैं। इसके बाद शुरू होती है रोमांच की असली कहानी। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
साल 2024 में नेटफ्लिक्स पर आई इस फिल्म ने धूम मचा दी थी। कहानी की बात करें तो पेरिस की सीन नदी में जब एक विशाल शार्क नजर आती है, तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। कैसे कई बार इरादे सही होने पर भी वैज्ञानिक राजनीति की वजह से हार जाते हैं, यह इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है।
साल 2018 में आई यह फिल्म आपको जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। यह फिल्म एक विशालकाय प्राचीन शार्क मेगालोडोन के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे लुप्त माना जाता था। अगर कुछ रोमांचक और थ्रिलर से लबरेज देखना है तो यह फिल्म आपके लिए है।
यह फिल्म साल 2010 में आई थी। कहानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में एक नाव पलटने के बाद दोस्तों का एक ग्रुप गहरे पानी में फंस जाता है। उन्हें किनारे तक पहुंचने के लिए तैरना पड़ता है, लेकिन एक विशाल शार्क उनका पीछा शुरू कर देती है। यह फिल्म आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएगी।
साल 2003 में आई यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक कपल स्कूबा डाइविंग के दौरान गलती से बीच समुद्र में अकेला छूट जाता है। इसके बाद उनके चारों ओर शार्क जमा होने लगती हैं। आप इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर एन्जॉय कर सकते हैं।
साल 2016 में आई इस फिल्म में एक लड़की तट से कुछ ही दूरी पर एक बड़ी चट्टान पर फंस जाती है। उसके और किनारे के बीच एक विशाल शार्क पहरा दे रही है। इस छोटी सी दूरी को पार करना एक रोमांच से भरी कहानी को जन्म देता है। आप यह हॉलीवुड फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
माना जाता है कि स्टीवन स्पीलबर्ग की इसी शार्क थ्रिलर फिल्म से शार्क वाली फिल्मों की शुरुआत हुई थी। कहानी की बात करें तो एक पुलिस चीफ, एक मरीन बायोलॉजिस्ट और एक मछुआरा मिलकर एक आदमखोर शार्क का शिकार करने निकलते हैं। कहानी रोमांच से भरपूर है और आप इसे जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।