ओटीटी पर देख डालिए ये टॉप 7 किलर शार्क मूवीज, रोमांच से भर देगी हर कहानी

द शैलो

साल 2016 में आई इस फिल्म में एक लड़की तट से कुछ ही दूरी पर एक बड़ी चट्टान पर फंस जाती है। उसके और किनारे के बीच एक विशाल शार्क पहरा दे रही है। इस छोटी सी दूरी को पार करना एक रोमांच से भरी कहानी को जन्म देता है। आप यह हॉलीवुड फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।