7 बेस्ट साइको किलर मूवीज, दिमाग घुमा देंगी कहानियां, आखिरी वाली तो जरूर देखना

परफेक्ट ब्लू

यूं तो यह एक एनिमे फिल्म है, लेकिन इसे हल्के में लेने की जरूरत बिलकुल नहीं है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.0 है। कहानी एक ऐसी पॉप स्टार की है, जो अपना करियर छोड़कर एक्ट्रेस बन जाती है। लेकिन फिर धीरे-धीरे उसे कुछ अजीब अहसास होने लगते हैं। जिससे उसे समझ में आता है कि उसका एक क्रेजी फैन अतीत के किसी भूत की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है।