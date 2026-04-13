ये हैं नेटफ्लिक्स की 7 सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्में, इनमें से आपने कितनी देखी हैं?

नेटफ्लिक्स की टॉप 7 सबसे प्रॉफिटेबल फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते ढेरों फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदा ही होती हैं जिन्हें जनता का बेशुमार प्यार मिलता है। आज जानेंगे ऐसी 7 नेटफ्लिक्स ऑरिजनल फिल्मों के बारे में जिन्होंने इस ओटीटी जायंट प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा कमाई करके दी। मालूम हो कि नेटफ्लिक्स की कमाई या तो अपनी फिल्मों में ब्रांड पोजिशनिंग से होती है, या फिर तब जब उनकी कोई फिल्म उन्हें नए सब्सक्रिप्शन लाकर दे। तो चलिए जानते हैं इन फिल्मों की पूरी लिस्ट।