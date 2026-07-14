साउथ की ये 7 फिल्में नहीं देखीं तो क्या देखा! इनमें से एक तो 'तुम्बाड' के टक्कर की है

साउथ की ये 7 फिल्में नहीं देखीं तो क्या देखा?

साउथ सिनेमा में मलयालम मूवीज ने बीते कुछ सालों से धूम मचा रखी है। वही मलयालम सिनेमा जिनका लंबे वक्त तक नॉन रियल एक्शन सीक्वेंस और सस्ती डबिंग के लिए मजाक बनाया जाता था, वो अब बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही हैं और दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। तो चलिए आज जानते हैं 7 ऐसी मलयालम मूवीज के बारे में, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस लिस्ट में एक फिल्म तो 'तुम्बाड' के टक्कर की है।