जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये 7 फिल्में-सीरीज, इनमें से दो सिर्फ 18+ वालों के लिए

जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते देखिए ये 7 फिल्में

अगर आपके पास जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, और सोच रहे हैं कि इस वीकेंड घर बैठे क्या एन्जॉय किया जाए, तो चलिए बताते हैं आपको इस हफ्ते की टॉप 7 फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में। ये सभी फिल्में और सीरीज ओटीटी पर कमाल कर रही हैं। इन्हें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और हर कहानी काफी अनूठी और दमदार है। इसमें 2 फिल्में तो 18+ भी हैं।