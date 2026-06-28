हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, धुरंधर और 24 को पछाड़कर नंबर वन पर ये कॉमेडी शो

जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते की टॉप 7 लिस्ट जरा अलग है। भारत में इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी जा रही चीजों की लिस्ट में रणवीर सिंह की धुरंधर और अनिल कपूर की 24 को पछाड़ते हुए एक हल्का-फुल्का सा टीवी शो पहली पोजिशन पर आ बैठा है। कौन सा है यह सीरियल और टॉप 7 की लिस्ट में कौन से नंबर पर कौन सी फिल्म या सीरीज है? चलिए जानते हैं।
लिस्ट में नंबर 7 पर है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर (पार्ट-1), फिल्म को रिलीज हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन इसकी खुमारी ऐसी है कि लोगों के जेहन से उतर ही नहीं रही है। इतने वक्त बाद भी यह जियो हॉटस्टार पर जमकर देखी जा रही है।
अनिल कपूर की एक्शन और सस्पेंस थ्रिलर से लबरेज वेब सीरीज 24 लिस्ट में नंबर 6 पर काबिज है। इस हफ्ते भी दर्शकों ने इस सीरीज को अपना बेशुमार प्यार दिया है।
लिस्ट में इस हफ्ते एक नया शो भी है। हम बात कर रहे हैं रिजॉर्ट नाम की उस सीरीज की, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। कहानी एक कर्जे में डूबे हुए लड़के की है, जो एक आलीशान रेस्त्रां को चुनौती देता है। इस शो को इस हफ्ते नंबर 5 की पोजिशन मिली है।
हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' जियो हॉटस्टार पर हिंदी में उपलब्ध है और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। इस हफ्ते भी यह टॉप 7 की लिस्ट में शामिल है और ट्रेंडिंग लिस्ट में इसे नंबर 4 की पोजिशन मिली है।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (पार्ट-1) के बाद धुरंधर-2 ने भी टॉप 7 लिस्ट में अपनी जगह पक्की की हुई है। इस हफ्ते भारत में सबसे ज्यादा देखे जा रहे कॉन्टेंट की लिस्ट में हॉटस्टार पर मौजूद यह फिल्म नंबर 3 पर काबिज है।
इस रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज का जब पहला पार्ट रिलीज हुआ था, तो लोगों को लगा नहीं था कि यह इतना कमाल कर देगी। दूसरा सीजन भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इसका सीजन-2 अब ट्रेंड कर रहा है। टॉप 7 लिस्ट में यह नंबर 2 पर है।
यह हल्का फुल्का शो जैसे देश का फेवरिट बन चुका है। भारत में जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहे टॉप 7 शोज की लिस्ट में यह सीरियल नंबर 1 पर काबिज है। वैसे इनमें से आपका पसंदीदा शो या फिल्म कौन सा है?