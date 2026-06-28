हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, धुरंधर और 24 को पछाड़कर नंबर वन पर ये कॉमेडी शो

जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये 7 फिल्में और शोज

जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते की टॉप 7 लिस्ट जरा अलग है। भारत में इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी जा रही चीजों की लिस्ट में रणवीर सिंह की धुरंधर और अनिल कपूर की 24 को पछाड़ते हुए एक हल्का-फुल्का सा टीवी शो पहली पोजिशन पर आ बैठा है। कौन सा है यह सीरियल और टॉप 7 की लिस्ट में कौन से नंबर पर कौन सी फिल्म या सीरीज है? चलिए जानते हैं।