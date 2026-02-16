नेटफ्लिक्स: एनिमेशन और थ्रिलर के दीवानों की लगेगी लॉटरी, आने वाली हैं ये 7 फिल्में और वेब सीरीज

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आने वाली फिल्में और सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एक-दो नहीं बल्कि कई फिल्में और वेब सीरीजी रिलीज होने जा रही हैं। लेकिन लॉटरी निकलेगी उन लोगों की जिन्हें एनिमेशन फिल्में पसंद हैं। लेकिन इसके अलावा सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए भी बहुत कुछ है। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते ओटीटी जायंट नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही फिल्मों और वेब सीरीज की पूरी लिस्ट।