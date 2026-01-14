यूट्यूब पर फ्री में देखें ये 7 दिमाग हिलाने वाली शॉर्ट फिल्में, एक के तो 144 मिलियन+ व्यूज

अहल्या

सुजॉय घोष के डायरेक्शन में बनी शॉर्ट फिल्म अहल्या भी काफी चर्चित है। यह साल 2015 में आई थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। फिल्म के लीड राधिका आप्टे और सौमित्र चटर्जी हैं। यूट्यूब पर इसको 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। फिल्म का जॉनर मिस्ट्री और मायथोलॉजिकल थ्रिलर है। अहल्या बांग्ला में है जिसे आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं।