नेटफ्लिक्स पर जलवा काट रहीं ये 7 एनिमेशन फिल्में, बच्चों ही नहीं बड़ों की भी बनीं पहली पसंद

एनिमेशन फिल्मों की अपनी ही फैन फॉलोइंग है। आजकल की एनिमेटेड फिल्में इतनी एडवांस होती हैं कि ये बच्चों के साथ-साथ बड़ों की भी पहली पसंद बनती जा रही हैं। इन फिल्मों में ना सिर्फ कहानी काफी दमदार होती है, बल्कि यह मन को शांत करने के लिए किसी टॉनिक की तरह काम करती हैं। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 7 एनिमेशन फिल्मों के बारे में।
साल 2010 की यह क्लासिक फिल्म नेटफ्लिक्स पर फिर से पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है। 'हिक्कप' और उसके प्यारे ड्रैगन 'टूथलेस' की यह दोस्ती आज भी बड़ों और बच्चों दोनों को एक अलग ही सुकून देती है। अगर आपने पहले इसे मिस किया था, तो यही सही मौका है।
नेटफ्लिक्स की यह लेटेस्ट ओरिजिनल फिल्म ग्लोबल लेवल पर तहलका मचा रही है। इसमें के-पॉप स्टार्स को रात के अंधेरे में भूतों और राक्षसों से लड़ते हुए दिखाया गया है। इसका धांसू म्यूजिक और जबरदस्त एक्शन इसे युवाओं की पहली पसंद बना रहा है।
एक जापानी लोककथा पर बेस्ड यह फिल्म भविष्य में काफी आगे की बात करती है। इसका विजुअल कॉन्टेंट बहुत कमाल का है। यह एक ऐसी राजकुमारी की कहानी है जो चांद से धरती पर आई है और उसकी शक्तियों के सब दीवाने हैं। इसकी जादुई दुनिया हर किसी को अपनी ओर खींच रही है।
पहले पार्ट की जबरदस्त कामयाबी के बाद इसका दूसरा पार्ट भी लोगों की पहली पसंद बन गया था। इस पार्ट में हिक्कप और टूथलेस की एडवेंचर से भरी दुनिया और भी बड़ी और खतरनाक हो जाती है। अब जब लोग पहला पार्ट देखते हैं तो दूसरा भी बिंजवॉच कर रहे हैं।
यह एक मोटिवेशनल स्पोर्ट्स ड्रामा एनिमेटेड फिल्म है, जो एक एथलीट के संघर्ष की कहानी सुनाती है। इसकी इंस्पायरिंग कहानी की वजह से ही पैरेंट्स अपने बच्चों को यह फिल्म जरूर दिखा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म इस हफ्ते की 'टॉप 7' में शामिल हुई है।
अगर बच्चों और पूरे परिवार के साथ बैठकर कुछ मजेदार देखना है तो मशीनों और रोबोट्स के खिलाफ एक अजीबोगरीब परिवार की यह लड़ाई आपको हंसते-हंसते लोटपोट कर देगी। फैमिली के साथ देखने के लिए यह फिल्म बेस्ट चॉइस है।
अगर आपको दिल छू लेने वाली और इमोशनल फिल्में पसंद हैं, तो यह आपके लिए ही है। सेना की एक एक्स जवान की खुद को तलाश करने का यह सफर बहुत खूबसूरती से गढ़ा गया है। इसके विजुअल्स इतने प्यारे हैं कि आप अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे।