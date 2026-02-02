नेटफ्लिक्स पर जलवा काट रहीं ये 7 एनिमेशन फिल्में, बच्चों ही नहीं बड़ों की भी बनीं पहली पसंद

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजननेटफ्लिक्स पर जलवा काट रहीं ये 7 एनिमेशन फिल्में, बच्चों ही नहीं बड़ों की भी बनीं पहली पसंद

एनिमेशन फिल्मों की दीवानगी है और परिवार के साथ या छुट्टी में अकेले घर बैठकर देखने के लिए कोई बढ़िया एनिमेटेड मूवी तलाश रहे हैं तो आपकी खोज यहां पर खत्म होती है। जान लीजिए इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 7 फिल्मों की लिस्ट।

Puneet ParasharFeb 02, 2026 06:41 pm IST
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते की टॉप 7 फिल्में

एनिमेशन फिल्मों की अपनी ही फैन फॉलोइंग है। आजकल की एनिमेटेड फिल्में इतनी एडवांस होती हैं कि ये बच्चों के साथ-साथ बड़ों की भी पहली पसंद बनती जा रही हैं। इन फिल्मों में ना सिर्फ कहानी काफी दमदार होती है, बल्कि यह मन को शांत करने के लिए किसी टॉनिक की तरह काम करती हैं। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 7 एनिमेशन फिल्मों के बारे में।

हाऊ टु ट्रेन योर ड्रेगन

साल 2010 की यह क्लासिक फिल्म नेटफ्लिक्स पर फिर से पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है। 'हिक्कप' और उसके प्यारे ड्रैगन 'टूथलेस' की यह दोस्ती आज भी बड़ों और बच्चों दोनों को एक अलग ही सुकून देती है। अगर आपने पहले इसे मिस किया था, तो यही सही मौका है।

KPop डीमन हंटर्स

नेटफ्लिक्स की यह लेटेस्ट ओरिजिनल फिल्म ग्लोबल लेवल पर तहलका मचा रही है। इसमें के-पॉप स्टार्स को रात के अंधेरे में भूतों और राक्षसों से लड़ते हुए दिखाया गया है। इसका धांसू म्यूजिक और जबरदस्त एक्शन इसे युवाओं की पहली पसंद बना रहा है।

कॉस्मिक प्रिंसेस कागुया

एक जापानी लोककथा पर बेस्ड यह फिल्म भविष्य में काफी आगे की बात करती है। इसका विजुअल कॉन्टेंट बहुत कमाल का है। यह एक ऐसी राजकुमारी की कहानी है जो चांद से धरती पर आई है और उसकी शक्तियों के सब दीवाने हैं। इसकी जादुई दुनिया हर किसी को अपनी ओर खींच रही है।

हाऊ टु ट्रेन योर ड्रैगन 2

पहले पार्ट की जबरदस्त कामयाबी के बाद इसका दूसरा पार्ट भी लोगों की पहली पसंद बन गया था। इस पार्ट में हिक्कप और टूथलेस की एडवेंचर से भरी दुनिया और भी बड़ी और खतरनाक हो जाती है। अब जब लोग पहला पार्ट देखते हैं तो दूसरा भी बिंजवॉच कर रहे हैं।

100 मीटर्स

यह एक मोटिवेशनल स्पोर्ट्स ड्रामा एनिमेटेड फिल्म है, जो एक एथलीट के संघर्ष की कहानी सुनाती है। इसकी इंस्पायरिंग कहानी की वजह से ही पैरेंट्स अपने बच्चों को यह फिल्म जरूर दिखा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म इस हफ्ते की 'टॉप 7' में शामिल हुई है।

द मिशेल्स वर्सेज द मशीन्स

अगर बच्चों और पूरे परिवार के साथ बैठकर कुछ मजेदार देखना है तो मशीनों और रोबोट्स के खिलाफ एक अजीबोगरीब परिवार की यह लड़ाई आपको हंसते-हंसते लोटपोट कर देगी। फैमिली के साथ देखने के लिए यह फिल्म बेस्ट चॉइस है।

वॉयलेंट एवरगार्डेन

अगर आपको दिल छू लेने वाली और इमोशनल फिल्में पसंद हैं, तो यह आपके लिए ही है। सेना की एक एक्स जवान की खुद को तलाश करने का यह सफर बहुत खूबसूरती से गढ़ा गया है। इसके विजुअल्स इतने प्यारे हैं कि आप अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे।