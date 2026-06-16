ये 7 कोरियन वेब सीरीज नहीं देखीं तो क्या देखा! दिल छू लेने वाली कहानी और IMDb पर 8+ रेटिंग्स

टॉप 7 कोरियन वेब सीरीज

भारत में कोरियन फिल्मों और वेब सीरीज का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है। ऑडियंस इन कहानियों को देखना बहुत पसंद करती है जिनमें हल्कापन और गहराई एक साथ होती है। तो चलिए आज जानते हैं 7 ऐसी कोरियन वेब सीरीज के बारे में, जिनकी रेटिंग हाई है और ये आपके लिए बेस्ट वीकेंड चॉइस हो सकती हैं।