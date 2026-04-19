भारतीय कहानियों पर बनी थीं ये 7 हॉलीवुड फिल्में, कुछ ने तो जीत डाले थे कई ऑस्कर अवॉर्ड

भारतीय कहानियों पर बनी हॉलीवुड फिल्में

हॉलीवुड अपनी गजब की फिल्ममेकिंग के लिए जाना जाता है। भारतीय दर्शक कई बार भारतीय फिल्मों में हॉलीवुड जैसा परफेक्शन या टेक्निकल वर्क नहीं होने की शिकायत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसा भी है जिसके लिए हॉलीवुड भारत की तरफ देखता है। जी हां, यहां के कल्चर और यहां की मिट्टी में इतनी विविधता है कि हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों की कहानियां भारत के बैकड्रॉप में लिखी गई हैं। तो चलिए जानते हैं आज कुछ ऐसी ही हॉलीवुड फिल्मों के बारे में, जिनकी कहानियां या तो हॉलीवुड से ली गई हैं, या यहां के बैकड्रॉप में लिखी गई हैं।