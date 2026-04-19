भारतीय कहानियों पर बनी थीं ये 7 हॉलीवुड फिल्में, कुछ ने तो जीत डाले थे कई ऑस्कर अवॉर्ड

हॉलीवुड अपनी गजब की फिल्ममेकिंग के लिए जाना जाता है। भारतीय दर्शक कई बार भारतीय फिल्मों में हॉलीवुड जैसा परफेक्शन या टेक्निकल वर्क नहीं होने की शिकायत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसा भी है जिसके लिए हॉलीवुड भारत की तरफ देखता है। जी हां, यहां के कल्चर और यहां की मिट्टी में इतनी विविधता है कि हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों की कहानियां भारत के बैकड्रॉप में लिखी गई हैं। तो चलिए जानते हैं आज कुछ ऐसी ही हॉलीवुड फिल्मों के बारे में, जिनकी कहानियां या तो हॉलीवुड से ली गई हैं, या यहां के बैकड्रॉप में लिखी गई हैं।
यह फिल्म भारतीय लेखक विकास स्वरूप के उपन्यास 'क्यू एंड ए' पर आधारित है, जिसमें मुंबई की मलिन बस्तियों में रहने वाले एक लड़के के गेम शो के सफर को दिखाया गया है। इस फिल्म को दुनिया भर में पसंद किया गया और इसने 'बेस्ट पिक्चर' समेत कुल 8 ऑस्कर जीते थे।
यान मार्टेल के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म की कहानी पुडुचेरी से शुरू होती है। इस फिल्म में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। समुद्र के बीच एक लड़के के जिंदा बचने की इस अनोखी कहानी ने दुनिया भर में 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी।
रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर कहानियों पर बनी यह फिल्म मध्य प्रदेश के सिवनी इलाके के जंगलों पर आधारित है। इस रीमेक मूवी ने दुनिया भर में करीब 1 बिलियन डॉलर का शानदार बिजनेस किया था।
यह फिल्म सारू ब्रियरली की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गया था और सालों बाद गूगल अर्थ की मदद से उन्हें ढूंढता है। फिल्म को छह ऑस्कर नॉमिनेशन मिले और इसे दुनिया भर में खूब सराहा गया।
महात्मा गांधी की जिंदगी और उनके आंदोलनों पर बनी यह फिल्म भी 8 ऑस्कर जीतने में कामयाब रही थी। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के संघर्ष को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है।
इस फिल्म में ब्रिटिश रिटायर्ड लोगों की कहानी दिखाई गई है जो जयपुर के एक पुराने होटल में रहने के लिए भारत आते हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज हिट साबित हुई थी और बुजुर्ग दर्शकों के बीच इसे काफी पसंद किया गया था।
साल 1935 के ब्रिटिश भारत पर आधारित इस फिल्म में मशहूर एडवेंचरर इंडियाना जोन्स एक गुप्त कल्ट से गांव का पवित्र पत्थर वापस लाने की कोशिश करता है। यह फिल्म 80 के दशक की ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।