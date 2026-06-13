दिमाग हिला देंगी घरेलू हिंसा पर बनी ये 7 फिल्में, जानिए कितनी है रेटिंग और OTT पर कहां मिलेंगी

घरेलू हिंसा पर बनीं टॉप 7 मूवीज

घरेलू हिंसा और प्रताड़ना वो दर्द जिसे ज्यादातर महिलाएं घुट-घुटकर सहती रहती हैं, लेकिन समाज और परिवार के डर से कभी कह नहीं पातीं। यह एक ऐसी तकलीफ है जिसे सहने वाली औरत ही इसे समझ सकती है। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी कुछ फिल्मों के बारे में, जिनमें इसे बहुत सटीक ढंग से दिखाया गया है। ये सभी फिल्में आपको ओटीटी पर मिल जाएंगी और इनकी IMDb रेटिंग काफी हाई है।