भारत-पाक बंटवारे पर बनीं 7 कमाल की फिल्में, दिल पर करेंगी 'मैं वापस आऊंगा' से भी गहरी चोट

भारत-पाक बंटवारे पर बनी फिल्में

इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को खूब तारीफ मिल रही है। भारत-पाकिस्तान बंटवारे के इर्द-गिर्द घूमती एक प्रेम कहानी लोगों के दिलों को छू गई। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई तो हम आज आपको 'पार्टिशन' पर बनीं 7 सबसे कमाल की फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। 'मैं वापस आऊंगा' की IMDb पर रेटिंग 8.3 है। हम जो फिल्में आपको बताने जा रहे हैं, इनमें से कुछ की रेटिंग तो 9 के करीब है।