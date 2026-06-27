Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

भारत-पाक बंटवारे पर बनीं 7 कमाल की फिल्में, दिल पर करेंगी 'मैं वापस आऊंगा' से भी गहरी चोट

भारत-पाकिस्तान बंटवारे के इर्द-गिर्द एक प्रेम कहानी सुनाती फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से मिलती जुलती और भी कई दमदार और दिल छू लेने वाली फिल्में बन चुकी हैं। चलिए आज ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जानते हैं।

Puneet ParasharJun 27, 2026 02:26 pm IST
1/8

भारत-पाक बंटवारे पर बनी फिल्में

इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को खूब तारीफ मिल रही है। भारत-पाकिस्तान बंटवारे के इर्द-गिर्द घूमती एक प्रेम कहानी लोगों के दिलों को छू गई। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई तो हम आज आपको 'पार्टिशन' पर बनीं 7 सबसे कमाल की फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। 'मैं वापस आऊंगा' की IMDb पर रेटिंग 8.3 है। हम जो फिल्में आपको बताने जा रहे हैं, इनमें से कुछ की रेटिंग तो 9 के करीब है।

2/8

गरम हवा

साल 1973 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी बंटवारे के बाद भारत में रुकने का फैसला करने वाले एक मुस्लिम परिवार की मानसिक स्थिति और उनके सामाजिक संघर्ष को दिखाती है। फिल्म की IMDb रेटिंग 8 है और महज 10 लाख में बनी इस फिल्म ने तब 30 लाख रुपये से ज्यादा कमाए थे।

3/8

तमस

बंटवारे पर बनी कुछ सबसे दमदार फिल्मों में गिनी जाने वाली तमस की IMDb पर रेटिंग 8.9 है। भीष्म साहनी के कालजयी उपन्यास पर आधारित गोविंद निहलानी की इस फिल्म पर पहले दूरदर्शन पर एक सीरीज भी आ चुकी है। ओम पुरी, अमरीश पुरी और दीपा साही जैसे एक्टर्स से सजी इस फिल्म में गजब का काम देखने को मिलता है।

4/8

अर्थ

दीपा मेहता द्वारा निर्देशन में बनी यह फिल्म 'आइस कैंडी मैन' नाम के नॉवल पर आधारित है। आमिर खान, नंदिता दास और राहुल खन्ना स्टारर यह फिल्म दिखाती है कि कैसे सालों पुराने गहरे दोस्त बंटवारे की धार्मिक आग में एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 थी।

5/8

पिंजर

साल 2003 में रिलीज हुई यह फिल्म बंटवारे के दौरान महिलाओं के अपहरण, उनके जबरन धर्म परिवर्तन और समाज द्वारा उन्हें न अपनाए जाने के दर्द को रोंगटे खड़े कर देने वाले तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.9 है।

6/8

ट्रेन टू पाकिस्तान

यह फिल्म भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक काल्पनिक गांव 'मनो माजरा' की कहानी है। जहां सिख और मुस्लिम सदियों से प्यार से रहते थे, लेकिन बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान से लाशों से भरी ट्रेन वहां आती है, तो पूरा माहौल नफरत में बदल जाता है। (IMDb Rating: 6.5)

7/8

हे राम

इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.0 है। कमल हासन ने इसकी कहानी लिखी थी और डायरेक्शन-एक्टिंग भी उन्हीं ने किया था। यह फिल्म बंटवारे के वक्त भड़के दंगों और महात्मा गांधी की हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है।

8/8

गदर - एक प्रेम कथा

अगर आपने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो यकीन मानिए आप बॉलीवुड की एक बहुत खास क्रिएशन मिस कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा की इस मूवी को शुरू में बहुत अंडरएस्टिमेट किया गया था। लेकिन जब रिलीज हुई तो इसने तहलका मचा दिया।

Hindi Newsफोटोमनोरंजनभारत-पाक बंटवारे पर बनीं 7 कमाल की फिल्में, दिल पर करेंगी 'मैं वापस आऊंगा' से भी गहरी चोट