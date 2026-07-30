पहले हफ्ते सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 7 फिल्में, 'पुष्पा 2' और 'बाहुबली 2' को पछाड़ नंबर- 1 बनी ये

पहले हफ्ते सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने वाली टॉप 7 फिल्में

बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर काटी है। इन फिल्मों ने कमाई के वो रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें ब्रेक कर पाना बेहद मुश्किल है। आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे, जिन्होंने पहले हफ्ते सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया। इस लिस्ट में कई फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने ओपनिंग वीकेंड पर ही रिकॉर्ड बनाया। आज हम आपको ऐसी ही 7 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पहले हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। यहां देखें IMDb की रिपोर्ट के अनुसार पूरी लिस्ट...