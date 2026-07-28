ओपनिंग डे पर ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 7 फिल्में, 'धुरंधर 2' और 'बाहुबली 2' को पछाड़ नंबर- 1 बनी ये

ओपनिंग डे पर ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 7 फिल्में

साउथ सिनेमा हो या फिर बॉलीवुड कई फिल्में ऐसी रही हैं, जिन्होंने पहले दिन ही सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया। इस लिस्ट में कई फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने ओपनिंग डे पर ही रिकॉर्ड बनाया। आज हम आपको ऐसी ही 7 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की है। ये फिल्में न केवल अपने शानदार कंटेंट बल्कि जबरदस्त ओपनिंग कलेक्शन के लिए भी चर्चा में रही हैं। यहां देखें IMDb की रिपोर्ट के अनुसार पूरी लिस्ट...