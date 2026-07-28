ओपनिंग डे पर ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 7 फिल्में, 'धुरंधर 2' और 'बाहुबली 2' को पछाड़ नंबर- 1 बनी ये

साउथ सिनेमा हो या फिर बॉलीवुड कई फिल्में ऐसी रही हैं, जिन्होंने पहले दिन ही सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया। इस लिस्ट में कई फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने ओपनिंग डे पर ही रिकॉर्ड बनाया। आज हम आपको ऐसी ही 7 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की है। ये फिल्में न केवल अपने शानदार कंटेंट बल्कि जबरदस्त ओपनिंग कलेक्शन के लिए भी चर्चा में रही हैं। यहां देखें IMDb की रिपोर्ट के अनुसार पूरी लिस्ट...
डायरेक्टर सुकुमार की 'पुष्पा 2' में अल्लू अजुर्न ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। पहले दिन कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'पुष्पा 2' पहले नंबर पर है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 274.6 करोड़ रुपये की कमाई की थी वहीं, प्रीमियर पर 16.2 करोड़ का है।
निर्देशक एस एस राजामौली की 'आरआरआर' में जूनियर एनटीआर, राम चरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन जैसे कलाकार लीड रोल में थे। ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड 223.5 करोड़ रुपये की कमाई की है।
डायरेक्टर एस एस राजामौली की 'बाहुबली 2' में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी जैसे कलाकार ने अपनी एक्टिंग से देश ही नहीं विदेश में भी हर किसी का दिल जीता। 'बाहुबली 2: द कॉन्क्लूजन' ने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड 214.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है।
रणवीर सिंह की धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर बवाल मचाया है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड 205 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है।
नाग अश्विन के निर्देशन में बनी 'कल्कि 2898 एडी' एक साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं। इस फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 176.8 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
निर्देशक प्रशांत नील की 'केजीएफ 2' में यश, संजय दत्त और रवीना टंडन लीड रोल में थे। इस एक्शन ड्रामा मूवी ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 159.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
निर्देशक प्रशांत नील की 'सलार' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें प्रभास के दमदार अभिनय को देखने के लिए दर्शकों ने सिनेमाघरों का रुख किया था। इस फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 158.8 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया।