2004 की इन 7 फिल्मों ने तोड़े थे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, सलमान-अजय पर भारी पड़ा था ये एक्टर

2004 की इन 7 फिल्मों ने तोड़े थे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

हर साल सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज होती हैं। कई फिल्मों के बीच घमासान टकराव होता है। इससे उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी काफी असर पड़ता है। ऐसे में साल 2004 फिल्मों के लिए बेहद खास रहा है। इस साल कई बिग बजट फिल्में रिलीज हुई और बंपर कमाई की। आज हम आपको साल 2004 में रिलीज हुई 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं।