ये हैं कैटरीना कैफ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 7 फिल्में, ऋतिक-आमिर नहीं इस सुपरस्टार संग मूवी नंबर-1

कैटरीना कैफ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 7 फिल्में

बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए भी जानी जाती हैं। कटरीना ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। आज हम आपको कटरीना की टॉप 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी फिल्म कमाई के मामले में नंबर पर है।