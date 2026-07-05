ये हैं 7 टॉप रेटिंग वाली हिंदी स्पाई फिल्में, सच्ची घटना पर आधारित हैं ज्यादातर कहानियां

अल्फा को सोशल मीडिया पर काफी हेट मिल रही है। आदित्य धर की 'धुरंधर' के बाद कुछ उससे मिलती-जुलती ही देशभक्ति वाली स्पाई मूवी बनाने की कोशिश में YRF ने बंटाधार कर दिया। अगर आपको स्पाई फिल्मों का शौक है तो ओटीटी पर ये 7 फिल्में एन्जॉय कर सकते हैं जिनकी IMDb पर रेटिंग सबसे हाई है और इन्हें धुरंधर की तरह कल्ट सिनेमा माना जाता है।
साल 2013 में आई ऋषि कपूर की फिल्म 'डी-डे' अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से भारत जिंदा पकड़कर लाने के सीक्रेट मिशन पर आधारित है। इरफान खान और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.2 है।
जॉन अब्राहम की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाने वाली 'मद्रास कैफे' श्रीलंका के गृहयुद्ध और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बैकड्रॉप पर बनी एक बेहद कमाल की स्पाई मूवी है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.6 है।
राजी साल 2018 में रिलीज हुई थी। कहानी एक ऐसी लड़की की है, जो देश की रक्षा के लिए दुल्हन बनकर पाकिस्तान जाती है। असल में वह एक भारतीय एजेंट है जिसे एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देना है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.7 है।
साल 2024 में आई फिल्म 'आर्टिकल 370' एक खूफिया मिशन पर आधारित है। यामी गौतम स्टारर इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.8 है।
अक्षय कुमार की इस मल्टीस्टारर मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.9 है। बिना किसी फालतू मेलोड्रामा की यह फिल्म सीधे सीरियस बात करती है और बीच-बीच में थोड़ा हंसी मजाक करते हुए एक बहुत सीरियस मिशन की कहानी सुनाती है।
फिल्म पुरानी है, लेकिन है दमदार। यह मूवी साल 1999 में रिलीज हुई थी। आमिर खान स्टारर यह फिल्म बेसिकली एक पुलिस ड्रामा है, लेकिन इसमें अंडरकवर ऑपरेशन्स और इंटेलिजेंस जैसी कई चीजें हैं। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 8.1 है।
लिस्ट के सबसे आखिर में है सबसे हाई IMDb रेटिंग वाली आदित्य धर की कमाल की क्रिएशन। तकरीबन 8.3 रेटिंग वाली यह फिल्म आपको रोमांच के एक ऐसे सफर पर लेकर जाती है, जहां आपको पलक तक झपकाने की इजाजत नहीं है।