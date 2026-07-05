ये हैं 7 टॉप रेटिंग वाली हिंदी स्पाई फिल्में, सच्ची घटना पर आधारित हैं ज्यादातर कहानियां

टॉप 7 स्पाई मूवीज

अल्फा को सोशल मीडिया पर काफी हेट मिल रही है। आदित्य धर की 'धुरंधर' के बाद कुछ उससे मिलती-जुलती ही देशभक्ति वाली स्पाई मूवी बनाने की कोशिश में YRF ने बंटाधार कर दिया। अगर आपको स्पाई फिल्मों का शौक है तो ओटीटी पर ये 7 फिल्में एन्जॉय कर सकते हैं जिनकी IMDb पर रेटिंग सबसे हाई है और इन्हें धुरंधर की तरह कल्ट सिनेमा माना जाता है।