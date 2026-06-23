छाती के बालों से लेकर अतरंगी शर्टों तक, हिंदी फिल्मों की वजह से खूब चले ये 7 ट्रेंड

घनी भारी मूछें

अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स की वजह से घनी और भारी मूछों वाला ट्रेंड आया था। आलम यह था कि 90 के दशक में एक वक्त पर बिना मूछों वाले हीरो की कल्पना करना मुश्किल हो गया था। देखा-देखी लोगों ने नाई के पास जाकर अनिल कपूर जैसी मूछें रखने की फरमाइश करना शुरू कर दिया। सैलून्स में नाइयों की भर्ती इसी आधार पर होती थी कि वो कितनी तरह की मूछें बना सकते हैं।