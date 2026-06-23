छाती के बालों से लेकर अतरंगी शर्टों तक, हिंदी फिल्मों की वजह से खूब चले ये 7 ट्रेंड

बॉलीवुड ने भारतीय ऑडियंस पर हमेशा ही गहरी छाप छोड़ी है। यह एक जांचा परखा फैक्ट है कि भारत में हिंदी सिनेमा ट्रेंड सेटर रहा है। यानि कई नए ट्रेंड बॉलीवुड फिल्मों की वजह से आते और जाते रहे। आज कुछ ऐसी ही ट्रेंड जानेंगे जो 90 के दशक में हिंदी सिनेमा की वजह से आए, लेकिन फिर वक्त के साथ नई चीजें आती रहीं और ये गुजरे जमाने की बातें हो गईं।
अक्षय कुमार, अनिल कपूर और सनी देओल जैसे एक्टर्स की वजह से छाती के बाल फ्लॉन्ट करने का ट्रेंड आया था। इसे तब मर्दों में काफी कूल माना जाने लगा था। मस्कुलर बॉडी वाले युवकों ने तब फिल्मों की देखा-देखी अपनी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले छोड़ना शुरू कर दिया था। बाद में ऋतिक जैसे एक्टर्स ने 6 पैक एब्स वाला ट्रेंड लाकर इसे टाटा कह दिया।
अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स की वजह से घनी और भारी मूछों वाला ट्रेंड आया था। आलम यह था कि 90 के दशक में एक वक्त पर बिना मूछों वाले हीरो की कल्पना करना मुश्किल हो गया था। देखा-देखी लोगों ने नाई के पास जाकर अनिल कपूर जैसी मूछें रखने की फरमाइश करना शुरू कर दिया। सैलून्स में नाइयों की भर्ती इसी आधार पर होती थी कि वो कितनी तरह की मूछें बना सकते हैं।
पुराने जमाने में मर्दों के लंबे बाल रखने का मजाक बनाया जाता था। हालांकि संजय दत्त (खलनायक) और सलमान खान जैसे एक्टर्स ने यह ट्रेंड बदला। इन एक्टर्स पर लंबे बाल इतने कूल लगे कि लोगों ने देखा-देखी लंबे बाल रखना शुरू कर दिया था। यह ट्रेंड काफी वक्त तक रहा। हालांकि इस हेयर स्टाइल को मेनटेन करना काफी मुश्किल और महंगा होता था, इसलिए यह ट्रेंड भी वक्त के साथ जाता रहा।
आज जहां बनियान का ट्रेंड फिल्मों से काफी हद तक गायब ही हो गया है, वहीं एक वक्त ऐसा था जब मिथुन, गोविंदा और सलमान खान तक जालीदार बनियान में अपनी बॉडी फ्लेक्स किया करते थे। इंटरनेट और फैशन के दौर में धीरे-धीरे लोगों को यह चीप लगने लगा और यह ट्रेंड चला गया।
गोविंदा की वो फिल्में आपको जरूर याद होंगी जिनमें वो ढीली-ढाली ओवरसाइज शर्ट में नजर आया करते थे। इन शर्टों का प्रिंट भी काफी अतरंगी होता था। इसी तरह चटक लाल-पीली शर्टों वाला फैशन भी काफी रहा था। लोग शादी-बारातों में ऐसी शर्टें पहनकर जाया करते थे।
स्लिम फिट जींस का फैशन तो बहुत बाद में आया है। शुरू में भारत में बॉलीवुड की वजह से ढीली-ढाली जींसों का ही चलन आया था। बैगी और बेल बॉटम जींसों की मार्केट में भारी डिमांड रहा करती थी। इन जींसों को हीरो कमर से ऊपर बांधा करता था और यही ट्रेंड पब्लिक ने भी अपनाया।
डेनिम जैकेट का एक वक्त पर ऐसा चलन आया था कि बाजार में हर ग्राहक इसी की फरमाइश करता था। शाहरुख खान और अजय देवगन यह ट्रेंड लेकर आए थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे नया फैशन बाजार में आ गया और ये पूरी तरह उतर गया।