IMDb पर 8 से ऊपर रेटिंग और कई गुना कमाई, डबल एक्ट्रेस वाली इन फिल्मों ने मचाया था धमाल

हाई रेटिंग वाली डबल एक्ट्रेस मूवीज

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो प्यार होना है' इस वक्त थिएटर्स में खूब पसंद की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी कई बार डबल एक्ट्रेस वाली फिल्में रिलीज हुई हैं, जिन्हें दर्शकों ने इससे भी कहीं ज्यादा प्यार दिया है। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ डबल एक्ट्रेस वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिनकी IMDb रेटिंग बहुत हाई रही थी।