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IMDb पर 8 से ऊपर रेटिंग और कई गुना कमाई, डबल एक्ट्रेस वाली इन फिल्मों ने मचाया था धमाल

अगर आपको वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' पसंद आई, तो चलिए आपको ऐसी ही कुछ अन्य डबल एक्ट्रेस मूवीज के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और इन सभी की IMDb रेटिंग बहुत हाई है।

Puneet ParasharJun 07, 2026 02:32 pm IST
1/8

हाई रेटिंग वाली डबल एक्ट्रेस मूवीज

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो प्यार होना है' इस वक्त थिएटर्स में खूब पसंद की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी कई बार डबल एक्ट्रेस वाली फिल्में रिलीज हुई हैं, जिन्हें दर्शकों ने इससे भी कहीं ज्यादा प्यार दिया है। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ डबल एक्ट्रेस वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिनकी IMDb रेटिंग बहुत हाई रही थी।

2/8

लापता लेडीज

लिस्ट में पहला ही नाम 'लापता लेडीज' का है। फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.1 है और इसे थिएटर्स से ज्यादा ओटीटी पर पसंद किया गया था। कहानी घूंघट प्रथा के चलते आपस में बदल गईं दो नई दुल्हनों के बारे में है।

3/8

अंधाधुन

आयुष्मान खुराना की इस फिल्म में तब्बू और राधिका आप्टे ने लीड रोल प्ले किए थे। महज 32 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 456 करोड़ रुपये कमाए थे। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.2 थी।

4/8

बाजीराव मस्तानी

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने फीमेल लीड रोल प्ले किए थे। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का बजट 145 करोड़ रुपये था और इसने 365 करोड़ रुपये कमाए थे। (IMDb: 7.2)

5/8

पिंक

IMDb पर 8.1 रेटिंग वाली इस फिल्म में तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी और एंड्रिया तारियांग फीमेल लीड रोल में थीं। मेल लीड रोल अमिताभ बच्चन ने किया था। इस कोर्टरूम ड्रामा मूवी का बजट महज 23 करोड़ रुपये था और इसने 108 करोड़ रुपये कमाए थे।

6/8

क्वीन

कंगना रनौत स्टारर यह फिल्म भी इस लिस्ट में शुमार है। हाई IMDb रेटिंग (8.1) वाली इस फिल्म में कंगना रनौत के साथ-साथ लीजा हेडन ने फीमेल लीड रोल प्ले किया था। इसे कंगना रनौत की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है।

7/8

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा

महज 55 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 153 करोड़ रुपये कमाए थे। इसमें कटरीना कैफ और कल्कि कोचलीन ने फीमेल लीड रोल प्ले किए थे। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.2 है।

8/8

कुछ कुछ होता है

साल 1998 में आई शाहरुख खान की इस फिल्म में काजोल और रानी मुखर्जी फीमेल लीड रोल में नजर आई थीं। महज 10 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 107 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था।

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