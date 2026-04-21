भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा सुने गए अरिजीत सिंह के गाने? टॉप 7 में लखनऊ फिसड्डी; चेक करें नंबर 1 सॉन्ग

अरिजीत सिंह को टूटे दिलों की धड़कन माना जाता है। उन्होंने जब प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की बात की तो कई फैन्स दुखी हो गए। हालांकि म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उनके गाने लोग ताबड़तोड़ देखते और सुनते हैं। यूट्यूब पर चार्ट्स अरिजीत सिंह को आए हुए 500 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं। उनके गानों पर बीते 28 दिनों में टोटल व्यूज 1.38 बिलियन व्यूज हैं। उनके गाने सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता ने सुने हैं। यहां जानें टॉप 7 शहर जहां अरिजीत लोगों की प्ले लिस्ट में बैक-टु-बैक बज रहे हैं। 20 मार्च से 16 अप्रैल 2026 के बीच उनका कौन सा गाना ज्यादा सुना गया आप वो भी जान सकते हैं।
अरिजीत सिंह के गाने यूट्यूब में बीते 28 दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा देखे और सुने गए हैं। यहां उन्हें 58.2 मिलियन व्यूज मिले हैं। यह शहर नंबर 1 पोजिशन पर है तो मान लिया जाए कि दिल्ली वाकई दिलावालों की है?
पटना में फीमेल सिंगर्स में अलका याज्ञनिक और भोजपुरी इंडस्ट्री की शिल्पी राज खूब सुनी जा रही हैं। वहीं अरिजीत सिंह के गाने सुनने के मामले में पटना दूसरे नंबर पर है। यूट्यूब पर अरिजीत सिंह के गानों को 52 मिलियन व्यूज मिले हैं।
तीसरे नंबर पर बेंगलुरु शहर है। यहां के लोग भी अरिजीत सिंह को सुन रहे हैं। 28 दिनों में यहां 49.7 मिलियन बार अरिजीत सिंह के गानों के वीडियोज देखे गए हैं।
अरिजीत सिंह के म्यूजिक वीडियोज यूट्यूब पर देखने वाले शहरों की लिस्ट में पुणे 4 नंबर पर है। यहां उन्हें 28 दिनों में 48.9 मिलियन व्यूज मिले हैं।
यूट्यूब पर व्यूज के मामले में पांच नंबर पर कोलकाता है। अरिजीत सिंह को यहां 43.5 मिलियन व्यूज मिले हैं।
हैदराबादी यूट्यूब पर अरिजीत सिंह को देखने के मामले में छठे नंबर पर हैं। उन्हें 37.9 मिलियन व्यूज मिले हैं।
यूपी की राजधानी लखनऊ टॉप 7 की लिस्ट में सातवें नंबर पर है। यहां अरिजीत सिंह के गानों को 37.7 मिलियन व्यूज मिले हैं।
अगर गानों की बात करें तो 20 मार्च से 16 अप्रैल 2026 के बीच धुरंधर पार्ट 1 का गाना गहरा हुआ नंबर 1 की पोजिशन पर है। इस बीच इस गाने को 125 मिलियन से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पर मिले हैं। वहीं टोटल व्यूज की बात करें तो 4 महीनों में इसे 216,399,224 व्यूज मिले हैं। टॉप म्यूजिक वीडियोज की ओवरऑल लिस्ट में ये 13 नंबर पर है। गाने को अरिजीत सिंह और अरमान खान ने गाया है। लिरिक्स इरशाद कामिल की हैं।