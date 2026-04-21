भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा सुने गए अरिजीत सिंह के गाने? टॉप 7 में लखनऊ फिसड्डी; चेक करें नंबर 1 सॉन्ग

किस शहर के लोग सुन रहे अरिजीत सिंह के गाने?

अरिजीत सिंह को टूटे दिलों की धड़कन माना जाता है। उन्होंने जब प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की बात की तो कई फैन्स दुखी हो गए। हालांकि म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उनके गाने लोग ताबड़तोड़ देखते और सुनते हैं। यूट्यूब पर चार्ट्स अरिजीत सिंह को आए हुए 500 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं। उनके गानों पर बीते 28 दिनों में टोटल व्यूज 1.38 बिलियन व्यूज हैं। उनके गाने सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता ने सुने हैं। यहां जानें टॉप 7 शहर जहां अरिजीत लोगों की प्ले लिस्ट में बैक-टु-बैक बज रहे हैं। 20 मार्च से 16 अप्रैल 2026 के बीच उनका कौन सा गाना ज्यादा सुना गया आप वो भी जान सकते हैं।