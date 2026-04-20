बॉलीवुड की सबसे ज्यादा गानों वाली 7 फिल्में, एक के नाम पर तो दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा गानों वाली फिल्में

बॉलीवुड फिल्मों की सबसे यूनिक चीजों में से एक है इनमें होने वाले गाने। दुनिया में और कहीं की फिल्मों में गानों का उस तरह इस्तेमाल नहीं होता है जैसे भारतीय सिनेमा में होता है। ये गाने फिल्म को एक अलग चार्म भी दिलाते हैं और प्रमोशन का भी काम करते हैं। लेकिन क्या आपको भारतीय सिनेमा की 7 सबसे ज्यादा गानों वाली फिल्मों के बारे में पता है? चलिए जानते हैं।