बॉलीवुड की सबसे ज्यादा गानों वाली 7 फिल्में, एक के नाम पर तो दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

बॉलीवुड फिल्मों की सबसे यूनिक चीजों में से एक है इनमें होने वाले गाने। दुनिया में और कहीं की फिल्मों में गानों का उस तरह इस्तेमाल नहीं होता है जैसे भारतीय सिनेमा में होता है। ये गाने फिल्म को एक अलग चार्म भी दिलाते हैं और प्रमोशन का भी काम करते हैं। लेकिन क्या आपको भारतीय सिनेमा की 7 सबसे ज्यादा गानों वाली फिल्मों के बारे में पता है? चलिए जानते हैं।
साल 1932 में आई इस फिल्म के नाम एक ही फिल्म में सबसे ज्यादा गाने होने का 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' दर्ज है। इस बॉलीवुड फिल्म में कुल 71 गाने थे। यह फिल्म एक उर्दू नाटक पर आधारित थी। फिल्म में 31 गजल और 9 ठुमरी समेत कई फोक सॉन्ग इस्तेमाल हुए थे।
इस फिल्म में कुल 29 गानों का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि कहानी का हीरो हकलाता है, इसलिए वह अपनी बात आसानी से कहने के लिए गानों का सहारा लेता है।
यह फिल्म साल 1931 में आई थी। यह भारत की पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' के ठीक एक साल बाद आई थी और इसमें कुल 18 गाने थे। उन दिनों फिल्मों में थिएटर की तरह बहुत ज्यादा गानों का ट्रेंड था।
जी हां, रणवीर सिंह वाली गली बॉय। क्योंकि यह फिल्म ही एक रैपर की जिंदगी पर आधारित थी। तो इसमें भी गानों की भरमार थी। इस फिल्म में कुल 18 गाने थे, लेकिन ये ट्रेडिशनल बॉलीवुड गानों से बिल्कुल अलग थे।
साल 1952 में आई यह फिल्म एक बायोपिक मूवी थी। एक महान शास्त्रीय गायक की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में 17 गाने थे। नौशाद ने इन गानों को भारतीय शास्त्रीय रागों के आधार पर तैयार किया था।
'देवदास' की इस मॉडर्न कहानी के तौर पर बनाई गई अनुराग कश्यप निर्देशित इस फिल्म में कुल 16 गाने थे। म्यूजिशियन अमित त्रिवेदी ने इसमें कई तरह के संगीत का इस्तेमाल करके कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे।
सुपरस्टार सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म में कुल 14 गाने थे। इसे बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल 'वेडिंग म्यूजिकल' फिल्म माना जाता है।