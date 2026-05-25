पक्के फूडी हैं बॉलीवुड के ये 7 एक्टर्स, पसंदीदा डिशेज सुनकर नहीं होगा यकीन

पक्के फूड लवर हैं ये 7 बॉलीवुड एक्टर्स

बॉलीवुड एक्टर्स को भी खाने का बहुत शौक होता है, हालांकि इनमें से ज्यादातर अपने पेशे और फिजीक की वजह से अपना पसंदीदा खाना नहीं खा पाते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जो फिजीक को मेनटेन रखते हुए भी अपना पसंदीदा खाना बिलकुल मिस नहीं करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में, जिन्हें ट्रू फूडी कहा जा सकता है।