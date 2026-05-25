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पक्के फूडी हैं बॉलीवुड के ये 7 एक्टर्स, पसंदीदा डिशेज सुनकर नहीं होगा यकीन

अगर आपको भी यह लगता है कि इतनी कमाल की फिजीक मेनटेन करने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स सिर्फ हेल्दी खाना ही खाते हैं तो आप गलत हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप पक्का फूडी कह सकते हैं। ये एक्टर्स पसंदीदा खाना खाने के बावजूद गजब की फिजीक मेनटेन करते हैं।

Puneet ParasharMay 25, 2026 01:01 pm IST
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पक्के फूड लवर हैं ये 7 बॉलीवुड एक्टर्स

बॉलीवुड एक्टर्स को भी खाने का बहुत शौक होता है, हालांकि इनमें से ज्यादातर अपने पेशे और फिजीक की वजह से अपना पसंदीदा खाना नहीं खा पाते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जो फिजीक को मेनटेन रखते हुए भी अपना पसंदीदा खाना बिलकुल मिस नहीं करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में, जिन्हें ट्रू फूडी कहा जा सकता है।

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श्रद्धा कपूर

भले ही आपको श्रद्धा की फिजीक से ऐसा बिलकुल न लगे, लेकिन वो भारतीय स्ट्रीट फूड की दीवानी हैं। मौका मिलते ही वह वड़ा पाव, ढोकला और पानी पूरी जैसी चीजों पर टूट पड़ती हैं। श्रद्धा को मीठा भी पसंद है, लेकिन वो अपनी फिजीक को ध्यान में रखते हुए इसे संतुलित मात्रा में खाती हैं।

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सलमान खान

आप मानें या न मानें, लेकिन अपनी मस्कुलर फिजीक के लिए मशहूर सलमान खान भी फूड लवर हैं। सलमान खान को मुगलई और रॉयल फेस्ट फूड बहुत पसंद है। मटन बिरयानी और कबाब उनकी पसंदीदा डिशेज हैं।

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करीना कपूर खान

कई पॉडकास्ट और इंटरव्यू में करीना यह बात खुलकर कह चुकी हैं कि वह खाने को लेकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती हैं। करीना चावल, घी और पराठे जैसी चीजें बिंदास खाती हैं। हालांकि वह इन्हें सिर्फ चीट मील्स में ही खाती हैं, ताकि फिजीक खराब न हो।

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शाहरुख खान

हम जानते हैं कि आपको इस नाम पर बिलकुल यकीन नहीं होगा। लेकिन शाहरुख खान खुद एक इंटरव्यू में यह बात कबूल चुके हैं। जब उनसे उनकी फिजीक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह वर्कआउट करते हैं, लेकिन खाने के मामले में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। शाहरुख खान ने कहा था कि वो सब कुछ खाते हैं जो उनका खाने का मन करता है।

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विक्की कौशल

लिस्ट में उरी फेम एक्टर विकी कौशल का भी नाम है। बॉलीवुड के देसी बॉय विकी कौशल ने खुद बताया था कि वो पंजाबी कुशीन के दीवाने हैं। पसंदीदा छोले-कुल्चे और लस्सी का बड़ा सा ठंडा ग्लास उनकी पसंदीदा चीजें हैं।

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दीपिका पादुकोण

हॉलीवुड तक जाकर आ चुकीं दीपिका पादुकोण यूं तो अलग-अलग तरह की डिशेज ट्राय करती रहती हैं। लेकिन साउथ इंडियन खाने के लिए उनके दिल में एक अलग जगह है। इडली सांभर और फिल्टर कॉफी के आगे उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता।

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कार्तिक आर्यन

एक और देसी बॉय जो भले ही आज सुपरस्टार बन चुका है, लेकिन दिल से ग्राउंडेड ही है। कार्तिक आर्यन जब किसी खास किरदार के लिए तैयारी नहीं कर रहे होते हैं तो अपनी पसंदीदा चीजें खाते हैं। हालांकि कैलोरी सरप्लस ना हो जाए, इसलिए लिए वो कठिन वर्कआउट भी करते हैं। छोले भटूरे उनकी पसंदीदा डिश है।

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