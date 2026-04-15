हॉलीवुड में भी है इन 7 देसी एक्टर्स का जलवा, एक झलक पाने को बेताब रहते हैं विदेशी लोग

बॉलीवुड एक्टर्स ने भारतीय सिनेमा जगत में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्हें 7 समंदर पार भी उतना ही प्यार मिलता है, जितना भारत में। आज ऐसे ही कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जानते हैं जो भारत के अलावा हॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काफी पॉपुलर हैं और विदेशी फैंस उन्हें नाम से जानते हैं।
प्रियंका चोपड़ा आज एक ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने कई हॉलीवुड शोज और फिल्मों में काम किया है और अब वह ज्यादातर तरह हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर ही फोकस करती हैं। विदेशी फैन्स भारत की इस देसी गर्ल को नाम से जानते हैं और उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की पॉपुलैरिटी भी विदेश में कम नहीं है। साल 2026 में उन्हें 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' में जगह मिली है, और वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी हैं। दीपिका की ऑस्कर्स में मौजूदगी और हॉलीवुड फिल्म xXx में काम हम सभी को याद है।
अनिल कपूर उन चुनिंदा बॉलीवुड एक्टर्स में से एक हैं जो हॉलीवुड में भारत की पहचान लंबे वक्त से कायम रखे हुए हैं। 'स्लमडॉग मिलियनेयर' और '24' जैसी सीरीज से उन्होंने हॉलीवुड में अपनी जबरदस्त पहचान बनाई है।
दिवंगत लीजेंडरी एक्टर इरफान खान ऐसे कलाकार थे जो हर तरह के किरदार में ढल जाया करते थे। उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में भारतीय शख्स का किरदार निभाया है। 'लाइफ ऑफ पाई' और 'जुरासिक वर्ल्ड' जैसी उनकी फिल्में आज भी एक मिसाल हैं।
अली फजल के बारे में कहा जाता है कि वह हॉलीवुड में इरफान खान की जगह पाने का हुनर रखते हैं। 'विक्टोरिया एंड अब्दुल' जैसी फिल्मों से उन्होंने हॉलीवुड में अपनी धाक जमाई है और जेरार्ड बटलर की फिल्म 'कंधार' में विलेन बनकर उन्होंने हॉलीवुड में अपनी जगह पक्की की है।
आलिया भट्ट ने हॉलीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' के जरिए गैल गैडोट के साथ डेब्यू किया था। साल 2026 की शुरुआत में वह लंदन में आयोजित बाफ्टा अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर के तौर पर नजर आईं। हॉलीवुड में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ी है।
अनुपम खेर बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही जगह एक मंझे हुए कलाकार माने जाते हैं। 'सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक' जैसी फिल्मों में काम कर चुके अनुपम खेर अपनी अदाकारी के दम पर विदेशियों को कायल कर चुके हैं।