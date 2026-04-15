हॉलीवुड में भी है इन 7 देसी एक्टर्स का जलवा, एक झलक पाने को बेताब रहते हैं विदेशी लोग

विदेशों में भी पॉपुलर हैं ये भारतीय एक्टर्स

बॉलीवुड एक्टर्स ने भारतीय सिनेमा जगत में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्हें 7 समंदर पार भी उतना ही प्यार मिलता है, जितना भारत में। आज ऐसे ही कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जानते हैं जो भारत के अलावा हॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काफी पॉपुलर हैं और विदेशी फैंस उन्हें नाम से जानते हैं।