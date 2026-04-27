बॉलीवुड मूवीज से प्रेरित थीं ये टॉप 7 भोजपुरी फिल्में, कहानी से लेकर टाइटल तक रखा था सेम

भोजपुरी फिल्मों का आज देशभर में क्रेज बढ़ने लगा है, लेकिन एक वक्त था जब यह इंडस्ट्री किसी तरह धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा बॉलीवुड से प्रेरणा ली है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी भोजपुरी फिल्मों के बारे में जो बॉलीवुड फिल्मों का ही रीमेक हैं।
सनी देओल की साल 2001 में आई गदर की तर्ज पर भोजपुरी सिनेमा में भी एक फिल्म बनी थी। इस फिल्म का नाम भी 'गदर' ही रखा गया था। पवन सिंह और मोनालिसा इस मूवी में लीड रोल प्ले करते नजर आए थे।
साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' एक कल्ट हिट थी और इसी से इंस्पायर होकर भोजपुरी सिनेमा में भी एक बॉर्डर मूवी बनाई गई थी। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव (निरहुआ) और आम्रपाली दुबे ने लीड रोल प्ले किए थे।
गोविंदा की आइकॉनिक हिट फिल्म राजा बाबू से प्रेरणा लेते हुए भोजपुरी सिनेमा में भी एक राजा बाबू नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में भी निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी ने कमाल कर दिया था।
सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म 'करण अर्जुन' से इंस्पायर होकर भोजपुरी सिनेमा में 'आज के करण अर्जुन' फिल्म बनी थी। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव और प्रवेश लाल यादव ने लीड रोल प्ले किए थे।
निरहुआ स्टारर फिल्म 'बेटा' दरअसल बॉलीवुड फिल्म 'बेटा' से प्रेरित होकर बनाई गई थी। इसे बिहार-झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर बेशुमार प्यार मिला था।
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तर्ज पर निरहुआ की फिल्म 'हम हैं हिंदुस्तानी' बनी थी। इस फिल्म की कहानी और थीम को हालांकि थोड़ा बदला गया था। लेकिन प्लॉट काफी हद तक वही था।
कम लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव की यह फिल्म साल 1985 में आई बॉलीवुड फिल्म 'प्यार झुकता नहीं' से प्रेरित थी। इस फिल्म में स्मृति सिन्हा ने लीड रोल प्ले किया था।