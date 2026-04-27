बॉलीवुड मूवीज से प्रेरित थीं ये टॉप 7 भोजपुरी फिल्में, कहानी से लेकर टाइटल तक रखा था सेम

हिंदी फिल्मों की रीमेक हैं ये भोजपुरी फिल्में

भोजपुरी फिल्मों का आज देशभर में क्रेज बढ़ने लगा है, लेकिन एक वक्त था जब यह इंडस्ट्री किसी तरह धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा बॉलीवुड से प्रेरणा ली है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी भोजपुरी फिल्मों के बारे में जो बॉलीवुड फिल्मों का ही रीमेक हैं।