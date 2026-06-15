दमदार कहानी और दिल छू लेने वाला मैसेज, बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी हैं हॉटस्टार की ये 7 फिल्में

बड़ों के लिए भी बेस्ट चॉइस हैं ये 7 फिल्में

एनिमेशन फिल्मों के शौकीन हैं और सोच रहे हैं कि आज क्या देखा जाए? तो इस सवाल का जवाब आपको हमारी इस लिस्ट में जरूर मिल जाएगा। आज हम आपको बता रहे हैं जियो हॉटस्टार पर मौजूद कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिनकी न सिर्फ रेटिंग हाई है, बल्कि इनकी कहानी और इससे मिलने वाली सीख भी कमाल की है। तो चलिए जानते हैं ऐसी 7 फिल्मों के बारे में।