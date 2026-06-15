दमदार कहानी और दिल छू लेने वाला मैसेज, बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी हैं हॉटस्टार की ये 7 फिल्में

एनिमेशन फिल्मों के शौकीन हैं और सोच रहे हैं कि आज क्या देखा जाए? तो इस सवाल का जवाब आपको हमारी इस लिस्ट में जरूर मिल जाएगा। आज हम आपको बता रहे हैं जियो हॉटस्टार पर मौजूद कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिनकी न सिर्फ रेटिंग हाई है, बल्कि इनकी कहानी और इससे मिलने वाली सीख भी कमाल की है। तो चलिए जानते हैं ऐसी 7 फिल्मों के बारे में।
साल 2007 में आई यह फिल्म एक अनाड़ी शेफ और एक अनूठे चूहे की कहानी है। चूहा जिसके पास सूंघने और खाना बनाने की गजब की काबिलियत है। हालातों की वजह से दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर शुरू होता है एक मजेदार सफर। इसे बेस्ट एनिमेटेड मूवी का ऑस्कर अवॉर्ड मिला था।
यह फिल्म साल 2023 में आई थी। कहानी एक बत्तख परिवार की है। पिता बत्तख थोड़ा डरपोक है और अपने तालाब में ही जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन मां बत्तख बच्चों को दुनिया दिखाना चाहती है। जब पूरा परिवार जमैका के जंगलों के लिए रवाना होता है तो बीच में सभी न्यूयॉर्क शहर में फंस जाते हैं।
अगर आप मोटू-पतलू कार्टून के दीवाने रहे हैं तो यह फिल्म आपको जरूर मजेदार लगेगी। बच्चों के लिए यह फिल्म एक मस्ट वॉच है। क्योंकि मोटू पतलू कैसे जॉम्बीज के बीच फंस जाते हैं और फिर निकलते हैं यह कहानी आपको रोमांच और फन से भर देगी।
इस फिल्म के शुरुआती 2 पार्ट सुपरहिट रहे थे और पार्ट-3 में भी न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर से भागे कुछ दोस्त (शेर, जेब्रा, दरियाई घोड़ा, जिराफ) अपने घर लौटने की कोशिश में हैं। इस बार वो यूरोप पहुंच गए हैं और एक सर्कस का हिस्सा बन चुके हैं।
जबरदस्त एनिमेशन और कमाल की कहानी, अगर कुछ हल्का फुल्का और मजेदार देखना चाहते हैं तो यह फिल्म बेस्ट चॉइस है। कहानी डायनासोर के एक छोटे से बच्चे की है जो एक गुमशुदा इंसानी बच्चे का दोस्त बन जाता है।
साल 2023 में आई यह फिल्म कहानी सुनाती है एक ऐसी दुनिया की, जहां प्रकृति में मौजूद हर तत्व अपने आप में एक किरदार है। आग से लेकर पानी और धुंएं तक सबकी अपनी कहानी है।
कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका दिमाग एक रोबॉटिक ऊदबिलाव में ट्रांसफर हो गया है। वह जानवरों की दुनिया में जाकर उनसे बात करती है और उनकी परेशानियों को समझते हुए एक मजेदार सफर को जीती है।
बचपन में आपने सुपर मारियो तो जरूर खेला होगा। अगर पुरानी यादों में नए ढंग से खोना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर यह फिल्म जरूर देख डालिए। मारियो अपने भाई के साथ एक ऐसी दुनिया में खो गया है, जहां उसे कुछ जरूरी काम पूरे करने होंगे।