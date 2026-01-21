एक्शन, कॉमेडी से लेकर हॉरर तक इन 6 वेब सीरीज को मिले करोड़ों व्यूज, एक ने पार किए 500+ मिलियन

एकाकी

100 मिलियन व्यूज के क्लब में रीसेंटली शामिल होने वाली वेब सीरीज है आशीष चंचलानी की एकाकी। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 8.2 है। इसका जॉनर हॉरर, कॉमेडी, मिस्ट्री और साइंस-फिक्शन है। कहानी कुछ ऐसी है कि दोस्तों का ग्रुप एक मिस्टीरियस विला में वीकेंड मनाने जाता है। वहां उनके साथ फनी ट्विस्ट के साथ कुछ डरावना भी होता है। एकाकी को यूट्यूब पर देखा जा सकता है।