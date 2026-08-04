महिलाओं पर बनीं इन 6 फिल्मों ने की बंपर कमाई, दीपिका-कंगना को पछाड़ ये कम बजट मूवी बनीं नंबर-1

हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में हैं, जिन्हें पूरी तरह से महिलाओं के जीवन पर फोकस करते हुए बनाया गया। इन फिल्मों ने सिर्फ लोगों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी अपनी धाक जमाई। आज हम आपको ऐसी ही 6 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महिला केंद्रित हैं और जमकर कमाई की।
साल 2017 में आई फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये एक ऐसी बच्ची की जिंदगी पर बनी है, जो सिंगर बनना चाहती है। उसके सपने को पूरा करने में उसकी मां तो उसका साथ देती हे, लेकिन पिता इसके खिलाफ होता है। पिता के डर के चलते वो बुर्का पहने गाना गाती हैं और एक दिन सोशल मीडिया स्टार बन जाती है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 966 करोड़ कमाए थे।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री 2 है। इस मूवी में राज कुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार लीड रोल में थे। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 874 करोड़ कमाए थे।
साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर लीड रोल में थे। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 572 करोड़ कमाए थे।
द केरल स्टोरी साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर जमकर विवाद हुआ था। इसके बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 303 करोड़ कमाए थे।
इस लिस्ट में कंगना रनौत और आर माधवन की फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स भी शामिल है। इसके दोनों पार्ट को काफी पसंद किया गया। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 252 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।
आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी दर्शकों का दिल जीता है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 211.5 करोड़ की कमाई की थी।