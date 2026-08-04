महिलाओं पर बनीं इन 6 फिल्मों ने की बंपर कमाई, दीपिका-कंगना को पछाड़ ये कम बजट मूवी बनीं नंबर-1

सीक्रेट सुपरस्टार

साल 2017 में आई फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये एक ऐसी बच्ची की जिंदगी पर बनी है, जो सिंगर बनना चाहती है। उसके सपने को पूरा करने में उसकी मां तो उसका साथ देती हे, लेकिन पिता इसके खिलाफ होता है। पिता के डर के चलते वो बुर्का पहने गाना गाती हैं और एक दिन सोशल मीडिया स्टार बन जाती है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 966 करोड़ कमाए थे।