इस हफ्ते चार्टबस्टर हिट रहे ये 6 गाने, आपके प्यार की वजह से नंबर 1 पर ये नाम

इस हफ्ते सबसे ज्यादा सुने गए गाने

भारतीय फिल्में गानों के बिना फीकी सी लगती हैं। यह बॉलीवुड फिल्मों का वो पार्ट है, जो सिर्फ भारतीयों को ही नहीं, बल्कि विदेशी ऑडियंस को भी बड़ा पसंद है। यही वजह है कि हर भारतीय फिल्म में अमूमन गाने होते ही हैं। ऑरमैक्स मीडिया ने इस हफ्ते की लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि इस हफ्ते कौन से सॉन्ग चार्टबस्टर लिस्ट में टॉप 6 में रहे हैं।