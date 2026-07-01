इस हफ्ते चार्टबस्टर हिट रहे ये 6 गाने, आपके प्यार की वजह से नंबर 1 पर ये नाम

भारतीय फिल्में गानों के बिना फीकी सी लगती हैं। यह बॉलीवुड फिल्मों का वो पार्ट है, जो सिर्फ भारतीयों को ही नहीं, बल्कि विदेशी ऑडियंस को भी बड़ा पसंद है। यही वजह है कि हर भारतीय फिल्म में अमूमन गाने होते ही हैं। ऑरमैक्स मीडिया ने इस हफ्ते की लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि इस हफ्ते कौन से सॉन्ग चार्टबस्टर लिस्ट में टॉप 6 में रहे हैं।
लिस्ट में नंबर 6 पर है कुछ ही वक्त पहले रिलीज हुआ सॉन्ग 'सारी एमवी'। फिल्म धमाल-4 का यह गाना रिलीज के साथ ही सुपरहिट हो गया है और लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है, कोई हैरत नहीं अगर अगले हफ्ते की लिस्ट में यह टॉप 5 में हो।
अक्षय कुमार और दिशा पाटनी पर फिल्माया गया सॉन्ग 'ऊंचा लंबा कद फॉरेवर' पुरानी वाइब देता है, इसलिए लोगों ने इसे जमकर सुना। आपके नॉस्टैल्जिया ने इस सॉन्ग को टॉप 5 में पांचवीं पोजिशन पर पहुंचा दिया है।
लिस्ट में नंबर 4 पर बना हुआ है रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का आइटम नंबर 'शरारत'। रिलीज के इतने वक्त बाद भी यह गाना जमकर सुना और पसंद किया जा रहा है।
फिल्म कॉकटेल-2 का गाना 'माशूका' लिस्ट में नंबर 3 पर पहुंच चुका है। इसे इस हफ्ते जमकर सुना जाना रहा है। गाने की वाइब और इसका स्लो लेकिन सुकून देने वाला अंदाज लोगों को खूब भाया है।
रणवीर सिंह की फिल्म के गाने लोगों को इतने पसंद आए कि इस हफ्ते भी टॉप 2 पर इसका ही गाना डटा हुआ है। फिल्म का गाना 'गहरा हुआ' न सिर्फ रील्स में खूब प्ले हो रहा है, बल्कि इसे स्पॉटिफाई पर भी खूब सुना जा रहा है।
फिल्म कॉकटेल का गाना "बंधु" सुपहरिट रहा था, अब इसका रीमेक वर्जन फिल्म कॉकटेल-2 में 'बंधु 2.0' नाम से आया है। इस गाने को लोगों ने हाथों हाथ लिया है और इस हफ्ते की चार्टबस्टर लिस्ट में यह पहले पायदान पर है।