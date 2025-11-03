ओटीटी पर जलवा काट रहीं ये 5 फिल्में, चार तो साउथ के ही नाम, नंबर 1 पर यह कॉमेडी थ्रिलर फिल्म

इडली कडाई

टॉप 5 की लिस्ट में ऑरमैक्स मीडिया ने लिस्ट में धनुष की फिल्म 'इडली कडाई' को नंबर पांच पर रखा है। कहानी बैंकॉक में काम करने वाले एक शेफ की है जो जिंदगी में ट्विस्ट आने पर वापस अपने पिता की गांव में स्थित दुकान पर लौटता है। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।