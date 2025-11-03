ओटीटी पर जलवा काट रहीं ये 5 फिल्में, चार तो साउथ के ही नाम, नंबर 1 पर यह कॉमेडी थ्रिलर फिल्म

Hindustan Hindi News
OTT Top 5 Movies: ओटीटी पर हर हफ्ते ढेरों फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन सभी चलती नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं कि ओटीटी पर इस हफ्ते कौन सी 5 फिल्मों को जनता ने सबसे ज्यादा प्यार दिया हैं?

Puneet ParasharMon, 3 Nov 2025 07:47 PM
Top 5 Most watched films on OTT: ओटोटी पर हर हफ्ते ढेरों फिल्में रिलीज होती रहती हैं, लेकिन जनता का प्यार कुछ ही फिल्मों को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते ओटीटी पर कौन सी फिल्मों को टॉप 5 की लिस्ट में जगह मिली और पहले पायदान पर कौन सी फिल्म है।

इडली कडाई

टॉप 5 की लिस्ट में ऑरमैक्स मीडिया ने लिस्ट में धनुष की फिल्म 'इडली कडाई' को नंबर पांच पर रखा है। कहानी बैंकॉक में काम करने वाले एक शेफ की है जो जिंदगी में ट्विस्ट आने पर वापस अपने पिता की गांव में स्थित दुकान पर लौटता है। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

परम सुंदरी

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी थिएटर्स में भले ही खास कमाल ना दिखा पाई हो, लेकिन ओटीटी पर इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद यह फिल्म टॉप 5 की लिस्ट में नंबर चार पर काबिज है।

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म परम नाम के दिल्ली के रईस लड़के और सुंदरी नाम की केरल की लड़की की कहानी है। दोनों एक मैचमेकिंग ऐप के जरिए मिलते हैं। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आपको खूब एंटरटेन करेगी।

दे कॉल हिम ओजी

पवन कल्याण स्टारर यह साउथ की फिल्म थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर आ चुकी है। कहानी टोक्यो में एक मास्टर से ट्रेन्ड लड़ाके की है जो एक गैंगवॉर से बचकर मुंबई भाग आया है। लेकिन क्या यहां पर वो सुकून से रह पाएगा?

दे कॉल हिम ओजी

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 294 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 5 लिस्ट में इसे तीसरी पोजिशन मिली है। आप ओटोटी पर इसे नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।

कांतारा चैप्टर 1

इसी साल रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को थिएटर्स में काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आ चुकी है। लिस्ट में इसे दूसरी पोजिशन मिली है।

लोकाह चैप्टर 1

टॉप 5 की लिस्ट में पहले पायदान पर है यह मलयालम फिल्म जिसको हिंदी में भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लोकाह चैप्टर 1 आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी, इसमें एक्शन भी है और कॉमेडी भी और ड्रामा भी।