'धुरंधर 2' का खौफ? टॉप 5 में से 4 गाने एक ही फिल्म के, साउथ की इस मूवी ने बचाई लाज!

टॉप 5 की लिस्ट में किन गानों का जलवा

ओके जैमिनी, तो आज हम लोग ऑरमैक्स मीडिया द्वारा जारी किए गए डाटा के आधार पर एक फोटो गैलरी तैयार करेंगे। ऑरमैक्स मीडिया ने पिछले हफ्ते म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा सुने गए गानों की टॉप 5 लिस्ट जारी की है। इंट्रो मैंने लिख दिया है और नीचों गानों की लिस्ट से पहले दिया भी है। तुम्हें अब पांचों गानों के लिए एक-एक स्लाइड का डाटा लिखना है। हर स्लाइड के लिए तुम्हें 3 से 4 लाइन लिखनी हैं। लिखने की शैली वही रहेगी जो तुम्हें लगातार बताई गई है।