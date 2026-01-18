ये टॉप-5 क्राइम फिल्में हिलाकर रख देंगी दिमाग, सच्ची घटना पर आधारित इस मूवी को IMDb पर मिली रेटिंग 8.4

Hindustan Hindi News
 आज हम आपको ऐसी ही 5 क्राइम फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप आसानी से ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं। इन फिल्मों की आईएमडीबी भी काफी हाई है। साथ ही, ये भी बताते हैं कि आप इन्हें किस OTT पर कहां देख सकते हैं।

Priti KushwahaJan 18, 2026 06:01 pm IST
ये टॉप-5 क्राइम फिल्में हिलाकर रख देंगी दिमाग

रोमांटिक फिल्मों कहीं ज्यादा लोग आज क्राइम और सच्ची दिल दहला देने वाली मूवीज और सीरीज को देखना पसंद करते हैं। इसी को देखते हुए आए दिन मेकर्स इस तरह की कहानियों को लेकर आ रहे हैं। फिल्ममेकर्स ने सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी फिल्में बनाई हैं, जो चौंकाने वाली होने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर करने वाली भी हैं। आज हम आपको ऐसी ही 5 क्राइम फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप आसानी से ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं। इन फिल्मों की आईएमडीबी भी काफी हाई है। साथ ही, ये भी बताते हैं कि आप इन्हें किस OTT पर कहां देख सकते हैं।

'बाटला हाउस'

 'बाटला हाउस' की बात करें तो ये साल 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ पर बेस्ड है। ये फिल्म पूरी तरह से क्राइम के असली चेहरे को दिखाती है। ये फिल्म काफी हद तक वास्तविक घटनाओं की सच्ची कहानी पर बेस्ड हैं। मूवी में जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, मनोज पाहवा, राजेश शर्मा और अपारशक्ति खुराना हैं। इसे प्राइम पर देख सकते हैं। इसे प्राइम पर देख सकते हैं। IMDb पर इसे 7.2/10 रेटिंग मिली है।

'तलवार'

साल 2008 में हुए आरुषि तलवार और हेमराज के दोहरे हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 'तलवार' फिल्म इसी पर आधारित है। इस मूवी में इरफान खान एक ऐसे जांचकर्ता के रोल में हैं जो 14 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में सभी पहलुओं को सुलझाने की कोशिश करता है। मूवी में इमरान के अलावा कोइना मित्रा और तब्बू जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं। इसे प्राइम पर देख सकते हैं। IMDb पर इसे 8.1/10 रेटिंग मिली है।

'रमन राघव 2.0'

अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखने के शौकीन हैं तो 'रमन राघव 2.0' आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। ये फिल्म कुख्यात सीरियल किलर रमन राघव पर बेस्ड है। 1960 के दशक में मुंबई में हुए उसके सिलसिलेवार हत्याकांड ने तहलका मचा दिया था। मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विक्की कौशल लीड रोल में हैं। 'रमन राघव 2.0' को यूट्यूब और जी5 पर देख सकते हैं। IMDb रेटिंग 7.3/10 इसी की है।

'नो वन किल्ड जेसिका'

दिल्ली की मॉडल और बारटेंडर जेसिका लाल हत्या कांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। जिसका मर्डर पर एक फिल्म बनी जिसका नाम 'नो वन किल्ड जेसिका' रखा गया। राज कुमार गुप्ता की निर्देशित इस फिल्म में रानी मुखर्जी, विद्या बालन, मायरा कर्ण और कई कलाकार हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। IMDb पर इसे 7.2/10 रेटिंग मिली है।

&nbsp;'ब्लैक फ्राइडे'

 'ब्लैक फ्राइडे' क्राइम फिल्म साल 1993 के मुंबई बम धमाकों पर बनी है। ये फिल्म भारत के सबसे खतरनाक बम धमाकों को दिखाती है। इसमें धमाकों के बाद एक के बाद हुई जांच को बखूबी दिखाया गया। फिल्म में केकट मेनन, पवन मल्होत्रा, आदित्य श्रीवास्तव और श्वेता मेनन हैं। 'ब्लैक फ्राइडे' को यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसे सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग 8.4/10 इसी की है।

