Top 10 Shows: नंबर 9 पर खिसक गया अनुपमा, टॉप 10 लिस्ट में इस हफ्ते बदल गया खेल

टॉप 10 टीवी शोज लिस्ट

वक्त अलग था जब अनुपमा सीरियल टीआरपी टॉपर हुआ करता था, अब चीजें बहुत हद तक बदल चुकी हैं। गॉसिप टीवी ने बीते हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चा में रहे टीवी शोज की लिस्ट जारी की है, और इसमें सारा गणित उलटा-पुलटा नजर आ रहा है। अनुपमा और डॉक्टर आराम्भी जैसे शोज की हालत खस्ता है और दमदार कहानी के दम पर वो शोज टॉप 5 में हैं, जिनसे शायद ही किसी को उम्मीद थी। तो चलिए करते हैं लिस्ट की शुरुआत, नीचे से ऊपर की तरफ।