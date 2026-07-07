Top 10 Shows: नंबर 9 पर खिसक गया अनुपमा, टॉप 10 लिस्ट में इस हफ्ते बदल गया खेल

वक्त अलग था जब अनुपमा सीरियल टीआरपी टॉपर हुआ करता था, अब चीजें बहुत हद तक बदल चुकी हैं। गॉसिप टीवी ने बीते हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चा में रहे टीवी शोज की लिस्ट जारी की है, और इसमें सारा गणित उलटा-पुलटा नजर आ रहा है। अनुपमा और डॉक्टर आराम्भी जैसे शोज की हालत खस्ता है और दमदार कहानी के दम पर वो शोज टॉप 5 में हैं, जिनसे शायद ही किसी को उम्मीद थी। तो चलिए करते हैं लिस्ट की शुरुआत, नीचे से ऊपर की तरफ।
टॉप 10 की लिस्ट में 10वीं पोजिशन पर है आराम्भी। कहानी के दम पर शुरू में इस शो ने दर्शकों को एंटरटेन जरूर किया, लेकिन अब यह लिस्ट में काफी नीचे जा चुका है।
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर इस सीरियल ने कई सालों तक लोगों को एंटरटेन किया है, लेकिन अब बार-बार वही घिसा पिटा ट्रैक लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। टॉप 10 की लिस्ट में इस हफ्ते यह नंबर 9 पर है।
स्टार प्लस का सीरियल सैराब लिस्ट में नंबर 8 पर रहा है। बावजूद इसके कि यह उतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ नहीं है लेकिन फिर भी यह अनुपमा से तो ऊपर ही रहा है।
साल 2026 के 27वें हफ्ते में कलर्स टीवी का शो 'तू जूलिएट जट्ट दी' टॉप 10 की लिस्ट में थोड़ा नीचे घिसक गया है। लिस्ट में इस हफ्ते इसकी पोजिशन नंबर 7 रही है।
जी-टीवी का यह शो बीते काफी वक्त से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। कहानी में आने वाले उतार-चढ़ाव अभी भी ऑडियंस को बांधे हुए हैं और इस हफ्ते की रेटिंग के मुताबिक यह लिस्ट में नंबर 6 पर है।
कॉमेडी का यह खजाना जब से शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक लोगों को दिल जीत रहा है। किसे पता था कि हंसी मजाक से लबरेज यह कुकिंग शो लोगों को इतना पसंद आएगा। टॉप 10 की लिस्ट में इस हफ्ते यह शो नंबर 5 पर है।
एकता कपूर प्रोडक्शन का यह शो टॉप 5 की लिस्ट में इस हफ्ते भी अपनी जगह कायब किए हुए है। स्टार प्लस पर इस शो की वापसी ने दर्शकों को नॉस्टैल्जिया का तगड़ा डोज दिया था।
टीवी पर सबसे लंबे वक्त तक चले धारावाहिकों में से एक यह शो अभी भी लोगों का फेवरिट बना हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है इस हफ्ते भी टॉप 10 की लिस्ट में है और इस बार इसकी पोजिशन नंबर 3 रही है।
टॉप 10 की लिस्ट का इस हफ्ते गणित बदला-बदला जरूर है, लेकिन स्टार प्लस का यह शो बाजी मार ले जाएगा, यह किसने सोचा था। टॉप 10 की लिस्ट में इस हफ्ते यह धारावाहिक नंबर 2 पर काबिज है।
अब आते है इस हफ्ते टॉप 10 लिस्ट में राज कर रहे सीरियल पर। दमदार कहानी और यूनिक ट्विस्ट के दम पर लोगों के दिलों तक पहुंच चुका शो 'सेहर होने को है' इस हफ्ते टॉप 10 पॉपुलर शोज की लिस्ट में पहले नंबर पर रहा है।